Löchrige Deckung! Debakel für Hollabrunner Handballherren

Die Hausherren starteten stark ins Spiel, zwangen den UHC Speed Connect Hollabrunn bereits nach fünf Minuten beim Stand von 5:1 ins erste Timeout. In dieser Art ging es auch nach der Unterbrechung weiter: 15. Minute 11:6, 25. Minute 18:12. Einzig Hollabrunns Kapitän Kristof Gal stellt die Margaretner dann und wann vor Probleme. In die Halbzeit ging es mit einer klaren 20:14-Pausenführung für die Gastgeber.

Nach Wiederanpfiff wollten die Margaretner schnell alles klar machen, bereits in der 38. Minute ging man erstmals auf plus Zehn (26:16), das Spiel ist frühzeitig entschieden. Danach konnten beide Trainer wenigstens auch ihrer jungen Garde Einsatzminuten geben. Einziger Lichtblick die weiterhin gute Stimmung in der Wiener Hollgass, woran auch die vielen Hollabrunner Schlachtenbummler nicht unbeteiligt waren.

UHC-Manager Gerhard Gedinger fand danach klare Worte: „Bei 41 Gegentreffern braucht man nicht viel sagen. Unsere Deckung war einfach nicht vorhanden, alles andere ist nebensächlich. Die Fivers waren heute einfach besser und haben verdient gewonnen.“

Fivers-Trainer Peter Eckl war zufrieden: „Unsere größte Herausforderung war, dass wir am Boden bleiben. In der ersten Halbzeit hatten wir einige richtig gute Chancen für eine deutlichere Führung, die uns der Wolfi (UHC-Goalie Filzwieser) weggenommen hat. Wir wissen um seine Qualitäten, das war etwas holprig. Auch in der zweiten Hälfte haben wir das nicht ganz weggelegt, aber das Ergebnis spricht für sich. Wir waren die bessere Mannschaft, auch wenn wir noch besser spielen können.“