Lukas Hutecek: „Haben Zeug, die Großen zu ärgern“

Von Hollabrunn zog er aus, um die große Handball-Welt zu erobern. Die Rede ist vom Eggenburger Lukas Hutecek, der mit seinem TBV Lemgo wieder den Einzug ins Deutsche Pokal Finalturnier schaffte. Jetzt spricht der 25-jährige Ex-UHC-Spieler Klartext:

NÖN: Sieg über Gummersbach, damit wie im Vorjahr den Sprung ins Final-4 des Deutschen Handball-Cups geschafft. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg?

Lukas Hutecek: Der Sieg über Gummersbach war ein ganz großer Erfolg für uns. Zum dritten Mal in Folge steht der TBV Lemgo im Final-4 – das ist das größte Ereignis im deutschen Handball. Das ist ein Riesen-Event, da will jeder hin. Es ist auch für mich persönlich etwas ganz Großes, zum zweiten Mal in Folge dabei zu sein.

Wie groß ist bereits die Vorfreude? Was erwarten Sie sich sportlich davon?

Hutecek: Sportlich gesehen ist es für mich noch weit weg (Anm.: 17./18. Juni) – es sind noch zwei Monate, bis wir dort spielen. Mit dem regierenden Meister Magdeburg haben wir einen richtig schweren Gegner. Aber in so einem Pokal-Final-4, das heuer zum ersten Mal in Köln ausgetragen wird, gibt‘s keine Favoriten. In den hoffentlich für uns zweimal 60 Minuten ist alles möglich, jeder kann jeden schlagen. Wenn man dort ist, will man auch den Sieg.

Haben sich auch bereits wieder Fans aus der Heimat angekündigt? Im Vorjahr reiste ja eine Abordnung nach Hamburg an.

Hutecek: Ja, ich habe da schon einige Unterstützung von zuhause. Es kommen einige Freunde und die Familie. Mein Bruder (Anm.: Sebastian Hutecek, der für Konstanz in der 2. Deutschen Bundesliga aktiv ist) hat dieses Wochenende auch frei und kommt nach Köln. Ich habe schon viele Karten besorgen müssen (lacht).

In der Bundesliga rangiert Lemgo derzeit auf Rang 13. Wie beurteilen Sie den bisherigen Saisonverlauf? Was ist noch möglich bzw. das Ziel?

Hutecek: Wir hatten einen relativ schwierigen Saisonstart, was auch dem geschuldet war, dass wir viele Abgänge von Leistungsträgern hatten. Aber man hat gemerkt, dass wir uns immer besser finden und über die letzten Monate auch wieder gut in die Spur gefunden haben. Da ist noch vieles möglich – im Mittelfeld ist es sehr eng.

Wie beurteilen Sie Ihre eigene Performance in der bisherigen Saison? Stand heute stehen Sie bei 67 Treffern …

Hutecek: Für mich persönlich läuft es in dieser Saison sehr gut – ich habe eine sehr gute Rolle im Team mit viel Verantwortung, was mir viel Spaß macht. Dass es so gut läuft, macht mich natürlich auch stolz – und ich hoffe, dass es so weitergeht. Jetzt heißt es dran bleiben, und es gilt, nie den Hunger nach Erfolg zu ver lieren.

Sie haben bei Lemgo einen Vertrag bis 2025. Werden Sie den fix erfüllen, oder könnte auch zuvor ein Abschied anstehen, wenn ein Top-Angebot reinflattert?

Hutecek: Ich fühle mich in Lemgo sehr wohl. Das war auch der Grund, warum ich schon früh verlängert habe. Ob ich diesen Vertrag erfüllen werde, oder nicht, ist immer schwierig zu sagen. „Sag niemals nie“ – vor allem im Sport geht‘s oft sehr schnell. Derzeit bin ich aber sehr glücklich hier und habe auch noch viele Ziele mit Lemgo. Daher sieht es derzeit danach aus, dass ich meinen Vertrag auch erfüllen werde.

Schwenk zum Nationalteam: Da geht’s im März mit der Euro-Quali weiter. Nach dem Start mit zwei Siegen wäre alles andere als die Qualifikation eine Enttäuschung?

Hutecek: Im März spielen wir in Linz und in Deutschland gegen die Ukraine. Da wollen wir die Quali mit zwei Siegen endgültig fixieren. Unsere Mannschaft ist gut genug, um bei Großereignissen immer dabei zu sein. Daher wäre alles außer die Quali eine Enttäuschung.

Denken Sie bereits einen Schritt weiter und an die Euro in Deutschland?

Hutecek: Natürlich denkt jeder Profi-Handballer schon an diese EM 2024 in Deutschland. Das wird ein unglaubliches Event. Fürs Eröffnungsspiel, das in Düsseldorf im Fußballstadion gespielt wird, sind schon 40.000 Karten verkauft. Das wird ein Handball-Fest.

Welche Rolle könnte Österreich dort spielen?

Hutecek: Wir haben das Zeug dazu, dass wir große Nationen ärgern können. Davor wollen wir aber in der Quali zeigen, dass wir gut genug sind, indem wir uns souverän qualifizieren. Beim Turnier selbst kommt es auf die Auslosung an, auf die Ausgangssituation, ob alle Spieler fit sind. Aber die Haupt runde ist sicherlich möglich.