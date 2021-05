Nicht nur die Gastronomie öffnete am gestrigen Mittwoch, auch der Sport feierte sein Comeback. Und zwar in Form von Fans, die zum ersten Play-off-Halbfinalspiel des UHC Hollabrunn gegen die „Jags“ aus Bad Vöslau in die Weinviertel-Arena stürmten. Die knapp 300 aufgelegten Karten waren schnell vergriffen, in der Halle galten zwar strenge Covid-19-Vorgaben, davon ließ sich aber niemand seine gute Stimmung trüben.

Angepeitscht vom lautstarken Publikum fand der Gastgeber aber nur schwer ins Spiel, offensiv wurde zu oft der riskante Abschluss gesucht und defensiv fanden die Gäste zu oft Löcher in der UHC-Deckung. Auch Tormann Matthias Meleschnig kam noch nicht richtig auf Touren. Folgerichtig zogen die Vöslauer mit bis zu plus vier Toren davon, erst ein Hollabrunner Endspurt sorgte für den akzeptablen 13:15-Pausenrückstand. „Es war enorm wichtig, dass wir da noch einmal verkürzt haben“, wusste UHC-Manager Gerhard Gedinger.

5:0-Run als Knackpunkt

In der Kabine schien Coach Ivica Belas die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft präsentierte sich in den zweiten 30 Minuten wie verwandelt. Plötzlich hielt Meleschnig wieder die unhaltbaren Bälle und Anze Kljajic trumpfte als Spielmacher auf. Und dazwischen sorgte ein 5:0-Lauf der Weinviertler für eine kleine Vorentscheidung. „Das war der entscheidende Knacks in dieser Partie“, fand auch Gedinger.

Denn danach hatten die Hollabrunner immer einen Drei- bzw. Vier-Tore-Vorsprung, der nur aufgrund überhasteter Würfe in den letzten zwei Minuten noch einmal zusammenschmolz. Doch als der starke Kevin Wieninger mit einem wunderschönen Handgelenkswurf auf 27:25 stellte, war alles klar. Kurze Zeit später begann das Jubeln der Fans und Spieler, der obligatorische Siegerkreis durfte auch nicht fehlen. Und ein wenig kamen Erinnerungen hoch an die genialen Finalspiele 2019, als die Weinviertel-Arena aus allen Nähten platzte.

„Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber dafür den Zuschauern etwas geboten“, schmunzelt Gedinger, der noch klar festhält: „Aber es ist egal, in den Play-offs zählt nur der Sieg, sonst gar nichts.“ Weiter geht es nun mit Spiel zwei am kommenden Samstag in der Thermalhalle in Bad Vöslau, wo Hollabrunn mit einem weiteren Sieg den Final- und HLA-Aufstieg endgültig fixieren könnte. Anwurf ist übrigens jetzt um 14 Uhr, weil diese Partie ebenfalls live auf Laola1.tv übertragen wird!