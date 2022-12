Nach Hollabrunns Pflichtsieg: Drei Teams sind punktegleich

Werbung

Es ist also eingetroffen, die Sportunion Leoben feierte einen 32:29-Heimsieg über Tabellenführer WAT Atzgersdorf und zog nach Punkten mit den Wienern gleich. Da der UHC Hollabrunn einen 37:25-Kantersieg über WAT Fünfhaus einfuhr, liegen nun wieder drei Teams mit 18 Punkten an der Tabellenspitze. Aufgrund der besseren Tordifferenz darf sich Atzgersdorf mit dem Titel „Winterkönig“ der Bundesliga schmücken. Wenngleich noch dazugesagt werden muss, dass Leoben ein Spiel weniger hat.

Im letzten Spiel des Jahres ließen die Hollabrunner von Beginn an keinen Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Obwohl man ähnlich wie gegen Atzgersdorf in der Anfangsviertelstunde viele gute Chancen vergab (Anm.: Spielstand 4:4 nach elf Minuten), legte man doch mit Fortdauer des ersten Abschnitts einen Zahn zu und konnte mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Kabinen gehen.

In Hälfte zwei erhöhten Oliver Nikic & Co. den Druck und scorten zeitweise fast nach Belieben, führten zwischendurch sogar mit 13 Treffern. In der Schlussviertelstunde wechselte Spielertrainer Vlatko Mitkov munter durch, ohne dass sich am Spielablauf etwas wesentlich änderte. Letztendlich feierte man einen Kantersieg und bleibt damit ganz klar auf Meister-Play-off-Kurs.

Die Weihnachtsfeier war letzter Jahreshöhepunkt

„Eine geschlossen starke Leistung war der Schlüssel zum Erfolg, so ein Auftreten habe ich mir erwartet“, lobte Manager Gerhard Gedinger. Zum besten UHC-Spieler wurde an diesem Abend übrigens Kapitän Kristof Gal gewählt, der sich in den letzten Wochen immer besser in Form präsentiert.

Danach ging es zum gemütlichen Teil über, der Weihnachtsfeier im UHC-Sportcafé, ehe die Bezirkshauptstädter nach kurzem Urlaub am 2. Jänner wieder das Training aufnehmen werden. Danach wartet ein Testspiel, ehe die Meisterschaft am 21. Jänner mit dem Auswärtsspiel bei den Fivers Margareten II aus Wien weitergeht.