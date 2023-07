Neuer Spielmacher für Hollabrunner Handballherren

Der Erstliga-Kader des UHC Speed Connect Hollabrunner nimmt immer mehr Formen an. Nach den Verpflichtungen von Juraj Briatka, Igor Vuckovic und Wolfgang Filzwieser wurde jetzt auch der neue Spielmacher verpflichtet: Tilen Grobelnik.

Der 23-jährige Slowene hat vor kurzem ein Probetraining in Hollabrunn absolviert und konnte dabei Trainer Vlatko Mitkov von seinen Qualitäten überzeugen. „Tilen gefiel uns nicht nur im übermittelten Video, sondern konnte seine Vorzüge auch im Probetraining ausreichend präsentieren. Ich denke, dass wir mit ihm einen starken Rückraumspieler für die wichtige Spielmacherposition gefunden haben,“ zeigt sich UHC-Manager Gerhard Gedinger über die nächste Verpflichtung sehr erfreut.

Der Rechtshänder, der vom slowenischen Traditionsverein RK Gorenje Velenje ins Weinviertel wechselt, wird beim UHC mit der Nummer 55 auflaufen. In seiner Heimat spielte Grobelnik auch in den Unter-17 bis U21-Nachwuchsnationalteams, auf Vereinsebene war sein größter Erfolg der slowenische Pokalsieg 2019. Grobelnik wird nicht der letzte Neuzugang der Weinviertler sein, allerdings weiß Gedinger: „Es ist momentan unheimlich schwer auf dem Transfermarkt, vor allem die heimischen Spieler sind fast alle schon weg. Aber wir brauchen noch Verstärkungen.“

Erster Test gegen Krems, Höhepunkt ist der Weinviertel-Cup

Fix ist dafür der Vorbereitungsplan der Hollabrunner, die am Montag, den 24. Juli, loslegen werden. Das erste Testspiel findet dann am 2. August zu Hause gegen Krems statt, ehe im August ein Kurz-Trainingslager in Hollabrunn und der Weinviertel-Cup warten. Die neue Saison wird dann, nach geplanten drei weiteren Vorbereitungsspielen, am 2. September eröffnet.