Neuer Vertrag für UHC-Handballerin in New York fixiert

Während die Herren schon schwitzen, genossen die UHC-Spielerinnen noch die letzten trainingsfreien Tage, ehe Coach Tibor Csoka am Dienstagabend zum Trainingsauftakt rief.

Dabei gab es auch eine gute Nachricht: Rückraumspielerin Felicia Ringelhahn bleibt dem Verein erhalten. Sie befindet sich ja seit Jänner 2023 für ein Jahr in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey) als Au-pair. Ihre Schwestern Emma und Lilith, ebenfalls Spielerinnen, nutzten nun die Gelegenheit und besuchten sie in New York. Mit im Gepäck auch das Meistertrikot der Kampfmannschaft.

Mit diesem überraschten sie ihre Schwester, die im Juni beim Meisterschaftsfinale gegen Tirol via Internet live mitgefiebert hatte. Bei der Übergabe rangen sie ihrer Schwester nun das Versprechen ab, ab Jänner 2024 wieder das UHC-Trikot in der Heimat überzustreifen.