NÖ-Derby wird der erste große Härtetest für Hollabrunner Handballer

Diesen Montag startete die zweite Vorbereitungswoche beim UHC Hollabrunn. Für Spielertrainer Vlatko Mitkov waren die ersten sieben Tage „ein voller Erfolg“.

Wir werfen den Scheinwerfer auf die wichtigsten Ereignisse:

Die Intensität

Seit dieser Woche wird zweimal täglich trainiert und am Mittwoch, 2.8., wartet in Krems das erste Testspiel - gleich ein großer Härtetest gegen das HLA-Spitzenteam. Geplant sind dreimal 20 Minuten, wobei im letzten Abschnitt die zweiten Garnituren zum Einsatz kommen sollen.

„Ansonsten werden die Kremser wohl mit der vollen Kapelle spielen“, glaubt UHC-Manager Gerhard Gedinger. „Da werden wir auch sehen, wo wir stehen. Ich bin schon sehr gespannt.“

Die Neuen

Einen guten ersten Eindruck machen die Neo-Legionäre der Hollabrunner, die allesamt im Sporthotel in der Bezirkshauptstadt wohnen. „Sie hauen sich voll rein und versuchen, sich in die Mannschaft zu integrieren. Also Vladi (Anm.: Coach Mitkov) ist zufrieden“, berichtet Gedinger.

Die Infrastruktur

Aktuell müssen die UHC-Spieler nach Tulln ausweichen, wenn man in einer Halle trainieren will, denn in der Hollabrunner Weinviertel-Arena finden noch bis Mitte August Umbauarbeiten statt. Zum einen wird die Beleuchtung auf LED umgerüstet; zum anderen werden kleinere Veränderungen in der Kantine bzw. im Sportcafé vorgenommen sowie der neue VIP-Bereich darüber in Angriff genommen, der alle Stückerl spielen soll.

„Wir wollen damit Schritt für Schritt fertig werden bis zum Saisonstart Anfang September“, so Gedinger, der noch schmunzelnd hinzufügt: „Fad wird mir nicht.“