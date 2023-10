Parzer durfte diesmal die Kiste Bier zahlen

Knapp 57 Minuten waren am Samstag in der Trofaiacher Sporthalle gespielt, der UHC Hollabrunn führte in der ersten Pokalrunde gegen die Landesligamannschaft der BT Füchse deutlich mit 39:23, als Youngster Tobias Parzer den 40. Treffer erzielte, was zu großem Jubel auf der Hollabrunner Bank führte – und einem gequälten Grinser im Gesicht von Parzer.

Warum? Weil es im Handball ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass derjenige Spieler einer Mannschaft, dessen Treffer die magische 40-Tore-Grenze knackt, danach für Getränke sorgen muss. Somit durfte Parzer seinen Mannen eine Kiste Bier spendieren, was der Kreisläufer nach dem souveränen Aufstieg in der Steiermark (Endstand 42:25) aber gerne tat.

Die zweite Reihe überzeugte auf der ersten Bühne

Denn der Pflichtsieg wurde souverän eingefahren, obwohl Trainer Vlatko Mitkov seine zweite Garnitur beginnen ließ: So spielte Michael Nebenführ im Tor durch, bekamen Jakob Winkler, David Schopp und eben Parzer ihre Chance – und nutzten diese. „Von Anfang an haben wir das Spiel dominiert, am Ausgang des Spiels gab's nie eine Diskussion“, freute sich Manager Gerhard Gedinger. Am Ende wurde kräftig durchgewechselt, alle Akteure bekamen Einsatzminuten. Einzig Tormann Wolfgang Filzwieser begnügte sich damit, Nebenführ ein wenig zu coachen und zu unterstützen. Damit steht man in der zweiten Runde des ÖHB-Cups, die (voraussichtlich) am zweiten Novemberwochenende ausgetragen wird. Die Auslosung dafür fand am Dienstag (Anm.: nach Redaktionsschluss) statt.

Und Stichwort Dienstag: Da fand auch das nächste Meisterschaftsspiel der Weinviertler auswärts gegen Krems statt. Grund für die Verschiebung unter der Woche ist der Europapokaleinsatz der Kremser kommendes Wochenende. Dafür darf der UHC dann durchschnaufen, im Oktober kommt es ohnehin knüppeldick: Mit Bregenz und den Fivers aus Wien warten zwei Top-Teams, wenn es schlecht läuft, bleibt man punktelos. Allerdings weiß Gedinger: „Wir sind gerade in einem kleinen Flow, die Stimmung passt, also kein Grund, uns zu verstecken.“Galina muss sich einer Operation unterziehenWas das Personal angeht, gab es in der Vorwoche eine gute und schlechte Nachricht: Positiv, dass der kroatische Legionär Karlo Kligl wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt, negativ, dass ein anderer Ausländer, der Slowake Matej Galina, mit seiner Knieverletzung noch ein wenig länger ausfallen wird, weil er sich einem kleinen Eingriff unterziehen muss.