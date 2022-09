Schreck für Hollabrunn zum Start, Sieg am Ende

Werbung

Große Freude herrschte in der Hollabrunner Weinviertel Arena am Samstagabend, nachdem es zu Beginn einen kleinen Schock gab. Allerdings nicht für die Hausherren, sondern die Gäste aus Wien-Atzgersdorf. Klingt nach einem turbulenten Tag für die Bundesligaherren des UHC – und das war er auch:

Bevor die Partie ange pfiffen wurde, erreichte die Wiener die Schreckensnachricht, dass ihre slowakischen Legionäre einen Autounfall bei der Anreise hatten. Zum Glück blieben sie aber unverletzt. Dafür waren alle drei West Wien-Spieler, die mit einer Doppelspielberechtigung ausgestattet sind, für die Atzgersdorfer am Feld.

Zum Spiel: Bei den Weinviertlern stach Spielertrainer Vlatko Mitkov mit elf Treffern hervor, zum dritten Mal in Folge war er bester Werfer seiner Mannschaft. „Oldie but Goldie“, schmunzelte Manager Gerhard Gedinger. Nach 10:12-Rückstand zur Pause, gelang den Wienern nach Seitenwechsel immer wieder der Ausgleich – und einmal die Führung. In den Schlussminuten zog Hollabrunn, angeführt von „Scharfschütze“ Kristof Gal, schließlich auf 23:19 davon und spielte den 26:24-Sieg nach Hause.

Hollabrunner Tormannduo mit starker Leistung

Aber nicht nur der Angriff, auch die Abwehr und besonders die Tormänner waren stark beim UHC: Sowohl „Oldie“ Mario Dubovecak, der in der ersten Hälfte auch zwei Siebenmeter hielt, als auch Youngster Michael Nebenführ in den zweiten 30 Minuten trugen ihren Teil zu diesem Erfolg bei.

Weiter geht es kommenden Sonntag in der Wiener Tellgasse, wo man auf die nächste ambitionierte Wiener Mannschaft, WAT Fünfhaus, trifft. Da sollte man sich nicht vom aktuell letzten Tabellenplatz täuschen lassen, pickt doch die gesamte Liga eng zusammen.

Dass es nach drei Runden keine Mannschaft mehr gibt, die ungeschlagen bzw. ganz ohne Punkte ist, ist schon selten genug. Kein Wunder, dass Gedinger meint: „Jeder kann jeden schlagen, kein einziger Punkt kann im Vorbeigehen abgeholt werden. Wer das glaubt, wird bei uns heuer eine böse Überraschung erleben.“