So geht es für die Hollabrunner weiter

In der letzten Runde des Grunddurchgangs konnten die Hollabrunner Bundesligaherren die Füße hochlagern, da man spielfrei war. Und sah so, wie man auf den letzten Drücker von St. Pölten überholt und Vierter wurde. Allerdings hat das nur in Sachen Setzung Auswirkungen auf das Meister Play-off, punktemäßig starten alle sechs Mannschaften nämlich bei null.

Aus dem Westen stoßen übrigens – wie im Vorjahr – Innsbruck und Traun dazu. Startschuss im Kampf um den Meistertitel und HLA-Aufstieg ist in knapp drei Wochen, am 17./18. oder 19. März geht es los. Diese Woche erfolgt dann noch die Auslosung und der Spielplan wird erstellt. Der Modus ist simpel: In einer Hin- und Rückrunde wird der Meister und Aufsteiger ermittelt.

Klare Ansage: „Wollen wieder Meister werden“

Bis dahin will Spielertrainer Vlatko Mitkov mit seinen Mannen an den Grundlagen für den möglichen ganz großen Wurf, sprich die Titelverteidigung, arbeiten. Nach dem verpatzten Jahresauftakt geht man jetzt auch in die Feinanalyse, damit man in den Play-offs bei 100 Prozent ist. Für UHC-Manager Gerhard Gedinger ist eines klar: „Wir wollen wieder Meister werden.“ Er sieht übrigens auch keinen Favoriten in den Play-offs, einzig Atzgersdorf und – vor allem – St. Pölten seien in einem echten Flow, ansonsten rechne er mit einer extrem ausgeglichenen Angelegenheit.

Keine Verstärkung mehr – Kurz überlegte man beim UHC auch noch, den Kader zu verstärken, doch fand sich kein passender Kandidat bis zur Deadline diesen Dienstag. „Wenn, dann hätten wir nur jemanden geholt, der uns sofort weitergeholfen hätte“, stellt Gedinger klar.

So wird Mitkov mit dem aktuellen Kader fünfmal die Woche trainieren, bis zum Play-off-Start warten noch zwei Testspiele gegen das slowakische Team Malacky und HLA-Aufsteiger Vöslauer HC.