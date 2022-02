Spielmacher fehlte Hollabrunnern an allen Ecken und Enden

Applaus gab es trotzdem von den gut gefüllten Rängen der Weinviertel-Arena. Das war für Manager Gerhard Gedinger ein gutes Zeichen, auch wenn das Ergebnis für den UHC Hollabrunn schlecht ausfiel. Das Schlagerspiel Erster gegen Zweiter, sprich Leoben gegen Hollabrunn, ging am Ende nämlich knapp zugunsten der Gäste aus. Dabei – und das ist die Kernaussage der folgenden Analyse – wäre diese 26:27-Niederlage nicht notwendig gewesen. Eine Spurensuche:

Der verschlafene Start

Abspielfehler, schwache Würfe und eine durchwachsene Abwehr bescherten rasch einen 2:7-Rückstand nach 14 Minuten und ließen laut Gedinger „Schlimmes befürchten“. Einige Umstellungen brachten dann zumindest eine Verbesserung im UHC-Spiel.

Das Fehlen des Spielmachers

UHC-Spielmacher Kevin Wieninger musste am Spieltag krankheitsbedingt abwinken. Das Fehlen machte sich vor allem im Angriffsspiel spürbar bemerkbar.

Sein Stellvertreter Mario Horvacki konnte ihn leider nicht annähernd gleichwertig vertreten. „Ich traue mich zu behaupten, dass wir mit Kevin nicht verloren hätten, so gut, wie er im Moment drauf ist“, seufzte Gedinger.

Das Aufbäumen der Routiniers

Wie wichtig die erfahrenen Leistungsträger für Hollabrunn sind, zeigte die Schlussphase: Nikola Kosteski und Goran Vuksa waren da präsenter und hauptsächlich erfolgreich. In der 56. Minute übernahm man durch einen schönen Treffer von Routinier Vlatko Mitkov sogar erstmals die Führung.

Die vergebenen Chancen

Gerade in der Crunchtime hatten die Bezirkshauptstädter dann auch noch viel zu viele gute Wurfchancen nicht ins Ziel gebracht. Zusätzlich brachte sich der UHC durch unnötige Fehler um die Früchte der Bemühungen und kassierte drei Treffer in Folge. „Das war dann die endgültige Entscheidung“, wusste Gedinger. „Leoben war an diesem Tag einfach abgebrühter und um das Quäntchen besser als wir.“

Leoben-Kapitän Matthias Nikolic analysierte die Partie wie folgt: „Wir wollten unbedingt gewinnen, dementsprechend fokussiert sind wir in die Partie gegangen. Bis zur 20. Minute konnten wir auch dominieren, dann schlichen sich jedoch Fehler ein. Wir haben aber Moral gezeigt und den Sieg schlussendlich souverän nach Hause gespielt.“