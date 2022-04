Spielmacher Kevin Wieninger verlängerte

Werbung

Obwohl man erst in der Anfangsphase des Meister-Play-offs steht, wird beim UHC Hollabrunn im Hintergrund bereits intensiv am Kader für die kommende Saison gebastelt.

Mit Spielmacher Kevin Wieninger hat nun ein wesentlicher Leistungsträger für die kommende Saison seine Unterschrift gegeben. „Nach den zahlreichen Abgängen vor der laufenden Saison war es für ihn nicht einfach, in die Fußstapfen eines Anze Kljajic zu treten. Kevin hat sich in der heurigen Saison aber als absoluter Führungsspieler etabliert und wird sich auch in der kommenden Spielzeit noch weiter entwickeln,“ freut sich UHC-Manager Gerhard Gedinger über die Zusage des Rückraumspielers.

Beim UHC nutzte man die kurze Meisterschaftspause, um beim letzten Training vor Ostern ein Workout mit Fitnesstrainerin Christina Schneider einzuschieben. Dabei schwitzten Kapitän Vlatko Mitkov & Co. aber nicht nur aufgrund der bereits hohen Außentemperaturen, die die Weinviertelarena schon ordentlich erwärmten, sondern vor allem wegen der vielen Intervallübungen, die ihnen die engagierte Trainerin vorzeigte.

Trotz der intensiven Einheit bereitete diese dennoch allen Aktiven enormen Spaß, aber auch viel Schweiß. „Ich bin die Jungs ja nur als Zuschauerin gewohnt und wusste daher nicht genau, wie gut sie wirklich beieinander sind. Ein Kompliment aber an alle, weil jeder bis zum Schluss durchgehalten hat,“ resümierte Schneider. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, da Geburtstagskind Valerian Patschka nach der Einheit seine Mannschaftsschuld in Form einer deftigen Jause vom Terrassenheurigen einlöste.