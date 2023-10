Stockeraus Damen mit klarem ÖHB Cup-Sieg gegen Hollabrunn

Im ÖHB Cup trafen am Samstag die Damen des UHC Müllner Bau Stockerau und des UHC Wein4tler Netzwerk Hollabrunn in der Hollabrunner Weinviertelarena aufeinander. Die Kräfteverhältnisse waren den beiden Teams dabei von Beginn an klar, spielen die Stockerauerinnen doch in der WHA Meisterliga und die Hollabrunnerinnen in der zweitklassigen WHA Challenge.

Demetsprechend verlief auch der Beginn der Partie: Stockerau bestach durch eine gute Deckungsleistung und kam durch einige Ballgewinne zu raschen Toren. Nach nicht einmal fünf Minuten stand es daher bereits 5:0 aus Stockerauer Sicht. Erst dann traf Hollabrunn erstmals, die Gäste bauten ihren Vorsprung aber kontinuierlich weiter aus und führten zur Pause bereits mit 18:11.

Beide Seiten sammelten Erfahrung

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ähnlich: Die Stockerauerinnen ließen Hollabrunn kaum Chancen und traten bis zum Schlusspfiff souverän auf, bei den Hollabrunnerinnen schlichen sich einige Fehler, auch taktischer Natur, ein. So gewannen die Favoritinnen klar mit 19:37. „Die Mädels haben das Spiel im Kopf ein bisschen zu früh aufgegeben, das darf gegen so eine Mannschaft nicht passieren. Deswegen ist auch das Ergebnis so schlecht“, fasste Hollabrunns Trainer Tibor Csoka zusammen und erklärte: „Wir sind sicher nicht auf dem Niveau von Stockerau. Wir brauchen aber solche Spiele gegen starke Gegner, das sind gute Erfahrungen.“

Die Chance, Erfahrung zu sammeln, bekamen auch die Stockerauerinnen von Trainer Moshe Halperin: „Die jungen Spielerinnen haben viele Spielminuten bekommen, die sie gut genützt haben und eine Talentprobe abgelegt haben.“ So kam zum Beispiel die junge Torfrau Magdalena Lindmayr zum Einsatz, auch Johanna Wostal zeigte mit zwei Toren auf.