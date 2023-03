Torfestival der UHC-Handballer in Oberösterreich

Werbung

Der Start verlief für Kapitän Gal & Co. recht holprig. Obwohl man wusste, dass die Heimischen einen sehr fulminantes bzw. druckvolles Angriffsspiel bevorzugen, bot man in den Anfangsminuten zu wenig Gegenwehr und kassierte Tor um Tor.

Eine vorgenommene Auszeit und die dementsprechende Ansprache von Spielertrainer Mitkov zeigte aber sofort Wirkung. Die Deckung arbeitete nun weit besser, gewann Bälle, die zumeist über Rechtsaußen Felix Irlacher einen erfolgreichen Abnehmer fanden. Bis Mitte der ersten Hälfte konnte man so den Spielverlauf drehen und bis zum Pausenpfiff auch sukzessive ausbauen - 27:19.

In Hälfte zwei boten beide Teams weiterhin erfrischenden Offensivhandball, wobei man phasenweise den Eindruck gewann, dass auf die Verteidigungsarbeit an diesem Abend nicht viel Wert gelegt wird. Nikic & Co. hatten das Spiel aber jederzeit im Griff und führten die meiste Zeit mit zehn/elf Toren Vorsprung.

In der Crunchtime gelang es Traun zwar noch, den Spielstand etwas zu korrigieren, am klaren 48:40-Sieg von Spielmacher Wieninger & Co. gab es aber nichts mehr zu rütteln. Fazit: Eine etwas undankbare Auftaktaufgabe bei einem ambitionierten Konkurrenten wurde nach anfänglichen Problemen schlussendlich souverän gelöst.