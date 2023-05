Tormann rettete UHC-Handballer in Tirol

Knapp 500 Kilometer liegen zwischen Hollabrunn und Innsbruck. Und wenn ein Match dann noch an einem späten Sonntagnachmittag stattfindet, kann sich jeder ausrechnen, wann die Bundesligaherren wieder im heimatlichen Weinviertel ankamen. Allerdings war die Tiroler Landeshauptstadt die Reise wert, mit dem hochdramatischen 22:21-Auswärtssieg verteidigte der UHC Platz eins im Aufstiegs-Play-off.

Allerdings war das Spiel wahrlich nichts für schwache Nerven: In einem offenen Schlagabtausch, samt mehrfachem Führungswechsel, legten die Hausherren in der 52. Minute nochmals mit 19:18 vor. Kristof Gal stellte dank zwei erfolgreich verwandelter Siebenmeter auf 20:19 für Hollabrunn, während auf der anderen Seite Laurel Dimai zunächst noch die Chance auf den Ausgleich per Siebenmeter vergibt, diesen dann aber Simon Arnold erzielt. Als Gal weniger als zwei Minuten vor Schluss das 22:21 erzielte, waren die Weichen gestellt.

Gal: Trotz Top-Leistung fast der tragische Held

Doch 20 Sekunden vor Schluss wurde es endgültig nervenzerfetzend: Gal traf nur die Latte, die Innsbrucker plötzlich im Ballbesitz und mit der allerletzten Wurfchance. Doch Mario Dubovecak im Hollabrunner Gehäuse parierte – Sieg!

„Da hatten wir das Glück des Tüchtigen“, atmete UHC-Manager Gerhard Gedinger auf, um in einer selbstkritischen Matchanalyse zuzugeben: „Das wäre fast ins Auge gegangen, wir waren von Anfang an zu wenig aggressiv und haben im Angriff zu oft die falschen Entscheidungen getroffen.“ Auch das orthodoxe Spiel der Tiroler bereitet den Mannen von Trainer Vlatko Mitkov große Probleme. Nicht nur deshalb meinte Gedinger: „In dieser Saisonphase geht es um Punkte, egal, wie sie geholt werden.“

Und Punkte müssen auch unbedingt im Heimspiel am kommenden Samstag gegen Traun geholt werden, da die Atzgersdorfer Hollabrunn dicht auf den Fersen bleiben. Das heißt aber auch, dass es am 17. Mai wohl zum großen „Finale“ zwischen den Atzgersdorfern und dem UHC in der neuen Halle der Wiener kommen wird.