UHC-Damen haben Chancen nicht genützt

Die Damen des UHC Hollabrunn mussten am Samstag auswärts gegen die in dieser Saison noch ungeschlagenen Union St. Pölten Frauen an treten.

Entsprechend der Papierform gestaltete sich die Partie für die Hollabrunnerinnen dann auch von Beginn an schwierig. Die Gastgeberinnen aus der Landeshauptstadt zwangen den Weinviertler innen bereits in den ersten Minuten ihr Tempo auf, erst nach sechs Minuten gelang Elisabeth Seifried das erste Tor für die UHC-Damen. Schnell bauten die Gegnerinnen ihren Vorsprung aus, zur Pause führten sie daher bereits klar mit 15:7.

Die zweite Halbzeit verlief dann zwar ausgeglichener, aufholen konnten die Hollabrunnerinnen den Rückstand aus der ersten Spielhälfte jedoch nicht mehr. So verloren sie am Ende klar mit 17:26. „Das Ergebnis zeigt nur unseren Angriff und die verschossenen Möglichkeiten“, fiel die Niederlage für Trainer Tibor Csoka allerdings deutlich zu hoch aus. Die Deckungsarbeit sowie die kämpferische Leistung seiner Mannschaft seien nämlich durchaus gut gewesen, auch Möglichkeiten, Tore zu erzielen, habe es genug gegeben. „Die Chancenverwertung war leider wirklich schlecht, wir haben unsere Chancen einfach nicht genützt und haben viel verschossen“, meinte er.

Trainer wünscht sich am Sonntag volle Halle

Am Sonntag wartet ein vermeintlich leichter zu bezwingender Gegner auf die Hollabrunnerinnen. Im Heimspiel gegen den SK Keplinger-Traun soll der erste volle Punktgewinn der diesjährigen Meisterschaftssaison gelingen. „Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer zum Spiel, die die Mädels unterstützen. Das brauchen sie jetzt, weil sie wirklich eine fleißige Truppe sind“, erwartet sich Csoka volle Ränge.

Ein Cup-Los mit einigen Fragezeichen

Eine fleißige Truppe, die in der ersten Runde des ÖHB-Pokals auswärts auf Admira Wien trifft, wie die Auslosung am Montag ergab. Ausgerechnet auf jene Mannschaft, die man in der Vorsaison im finalen Spiel zum Abstieg verdammte. Die Wienerinnen haben sich für die neue Saison offensichtlich sehr viel vorgenommen. Gleich neun Neuzugänge wurden vor kurzem präsentiert, davon sechs Legionärinnen. Man kann daher gespannt sein, wie das neuerliche Aufeinandertreffen ausgehen wird. Spieltermin ist am Wochenende 12./13. November. „Für unser junges Team ist es aber jedenfalls eine gute Möglichkeit, weiter an der Effektivität im Abschluss zu arbeiten“, meint Csoka.