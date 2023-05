UHC-Handballer deklassierten Schlusslicht

Von Beginn an war die Mitkov-Sieben hellwach und bot im Gegensatz zu Tirol vor allem eine starke Defensivleistung. Im Angriff kurbelte Spielmacher Kevin Wieninger sehr gekonnt und brachte seine Nebenleute oft in gute Wurfpositionen (7:3 - 9. Min.).Mit Fortdauer des ersten Abschnitts konnte der Vorsprung sukzessive ausgebaut werden. Trainer Mitkov brachte bereits in dieser Phase viele Bankspieler, die sich nahtlos ins Geschehen einfügten (Pausenstand: 23:12).

In Hälfte zwei verlief das Spiel weiterhin auf einer schiefen Ebene. Mit dem Unterschied, dass nun Torhüter Michael Nebenführ ebenso starke Leistungen wie Vorgänger Mario Dubovecak bot. Im Hollabrunner Lager lief der Ball munter durch die Reihen und hatte vor allem über Oliver Nikic zumeist einen erfolgreichen Vollstrecker Mit dem Schlusspfiff erzielte Youngster Benny Schopp den vielumjubelten vierzigsten Treffer und stellte damit gleichzeitig den Endstand von 40:21 her.

Fazit: Ein kompakter Auftritt von Wieninger & Co., der fast nichts zu wünschen übrig ließ. Aufgrund des Spielverlaufs bot dies Trainer Mitkov auch die Gelegenheit viel zu wechseln und somit die Kräfte für die entscheidenden Partien zu schonen.