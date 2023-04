UHC-Handballer gewinnen Schlüsselspiel

Werbung

Der UHC Speed Connect Hollabrunn setzte sich in der Weinviertel-Arena gegen die Sportunion St. Pölten mit 31:27 durch. In den Anfangsminuten vergaben Kristof Gal & Co. zahlreiche gute Wurfmöglichkeiten und fanden sich mit einem 2:4-Rückstand wieder. Mit Fortdauer der ersten Hälfte übernahm man aber immer mehr und mehr das Kommando und kammt mit herrlich herausgespielten Kombinationen zu etlichen schönen Treffern. Mit einer 16:12-Führung ging es in die Kabine.

In Hälfte zwei gelang es, den Vorsprung auszubauen (24:17 - 48. Min.). Trotz Manndeckun ließ man in der Crunchtime nichts mehr anbrennen und siegte ungefährdet mit 31:27.

Fazit: Gestützt auf einen starken Schlussmann Mario Dubovecak konnte man über weite Strecken überzeugen und von allen Positionen schöne Treffer herausspielen. Shooter Gal zeigt in Hälfte zwei seine alten Stärken, Neuzugang Rome Hebo wusste - nach zwei Einheiten mit der Mannschaft - mit starken Einzelaktionen und Anspielen zu gefallen.

Unterm Strich lieferte man eine starke Mannschaftsleistung und behauptete damit die Tabellenführung. Weiter geht es nächste Woche in Leoben.