UHC-Handballerinnen im Jubelrausch

Werbung

Die Damen des UHC Hollabrunn hatten am Samstag allen Grund zur Freude. Nach dem Sieg im Auftaktspiel der Abstiegsrunde der WHA Challenge in der vergangenen Woche legten sie im Auswärtsspiel gegen Graz nach.

Trainer Tibor Csoka war bereits im Vorfeld klar, dass das Spiel schwierig werden würde. Dementsprechend gestaltete sich dann auch der Beginn. Graz legte rasch vor und führte in der vierten Minute bereits mit 3:0. Hollabrunn arbeitete sich aber kontinuierlich heran und konnte in der 17. Minute erstmals zum 8:8 ausgleichen. „Die Mädels haben wieder Charakter gezeigt und sind zurückgekommen“, war Csoka stolz auf sein Team. In Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Führung bis zur Pause hin und her wechselte. Die erste Halbzeit endete mit 12:13 aus Hollabrunner Sicht. Knapp ging es auch in der zweiten Spielhälfte weiter. Mit dem Treffer zum 20:19 nach einer Dreiviertelstunde wendete sich das Blatt aber zugunsten der Hollabrunnerinnen.

Hollabrunn überzeugte mit Taktik und Kampfgeist

Von da an gaben sie die Führung zu keinem Zeitpunkt mehr aus der Hand und schafften es am Ende, sie noch ein wenig auszubauen. So holten sie in der steirischen Landeshauptstadt einen 29:26-Sieg. „Sie haben wirklich brav gekämpft und die taktischen Aufgaben gut gelöst. Ich habe vorher gesagt, dass ich mit einem Punkt zufrieden bin und mit Zwei sehr zufrieden. Jetzt können wir nach vorne schauen“, fasste der Trainer zusammen.

Für ihn ist aber klar, dass die beiden Siege erst der Beginn auf dem Weg zum Klassenerhalt waren. „Es ist noch nicht erledigt. Wir brauchen noch mindestens zwei Siege, um ganz sicher zu sein“, erklärte Csoka. Am Sonntag geht es mit einem Heimspiel gegen den Tabellenführer der Abstiegsrunde, den SK Keplinger-Traun, weiter. „Ein harter Brocken“, weiß Csoka.