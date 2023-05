UHC-Handballerinnen jubeln über den Klassenerhalt

Die Ausgangssituation vor dem letzten Heimspiel der Damen des UHC Hollabrunn gegen den UHC Graz in dieser Saison war klar: Mit einem Sieg ist der Klassenerhalt fix, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage geht das Zittern im so engen Abstiegs-Play-off weiter.

Entsprechend nervös starteten die Hollabrunnerinnen, die im Tor einmal mehr auf die Unterstützung ihrer ehemaligen Kapitänin Helena Nics bauen konnten, am Sonntag in die Partie. Rasch erarbeiteten sich die Gäste einen kleinen Vorsprung, nach rund sechs Minuten glich Hollabrunn aber aus. Von da an entwickelte sich bis zur Pause eine ausgeglichene Partie, in der die Führung stets hin- und herwechselte. Nach der ersten Halbzeit stand es 14:13 für die Gastgeberinnen.

In Hälfte zwei den Turbo gezündet

Eine kleine Umstellung der Deckung, wenige technische Fehler und eine gute Chancenverwertung sorgten nach Wiederanpfiff dafür, dass Hollabrunn schnell davonziehen konnte und die Führung bis zur 39. Minute auf vier Tore ausbaute. „Die Mädels haben jetzt großes Selbstvertrauen, das machen die Siege“, analysierte Trainer Tibor Csoka. So ging es weiter, der Vorsprung wuchs kontinuierlich an und Hollabrunn gewann am Ende klar mit 32:25.

„Das ist wirklich verdient, die Mädels haben das ganze Jahr fleißig gearbeitet und jetzt kommen endlich die Ergebnisse – Gott sei Dank genau zur richtigen Zeit“, meinte Csoka. Damit haben die Hollabrunnerinnen nun vor dem letzten Spiel drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten, den UHC Graz, und können daher nicht mehr eingeholt werden. Somit werden sie auch die kommende Saison in der WHA Challenge bestreiten. „Das ist wirklich eine große Erleichterung für uns alle“, fiel Csoka ein Stein vom Herzen.

Jetzt ist sogar noch Platz eins möglich

Zum Drüberstreuen eroberte sein Team mit dem Sieg Platz eins im Play-off. Diesen zu behalten und weiter ungeschlagen zu bleiben ist nun auch das Ziel gegen Traun. Was dabei wichtig ist, weiß Csoka: „Die Mädels müssen das Spiel genießen und ganz einfach Spaß haben.“