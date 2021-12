UHC Hollabrunn: Cup-Aus gegen übermächtigen Gegner

Die Hollabrunner Handballerinnen standen am Mittwoch vor einer Mammutaufgabe. Sie traten im Achtelfinale des ÖHB-Cups zu Hause gegen den UHC Stockerau aus der WHA Meisterliga an. Dabei präsentierten sie sich vor allem zu Beginn des Spiel gut und hielten mit den übermächtigen Gegnerinnen mit. „Die ersten zehn Minuten waren wirklich hervorragend“, analysierte Trainer Ulrich Weitschacher. Aufgrund einiger technischer Fehler aufseiten der Hollabrunnerinnen setzte Stockerau sich dann aber ab und führte zur Pause bereits mit 18:8.

Danach konnten die Gastgeberinnen zwar nicht mehr aufholen, mussten sich in der zweiten Halbzeit aber nur mit einem Tor geschlagen geben. Somit verloren sie am Ende zwar mit 20:31 und schieden aus dem Cup aus, konnten aber ein gutes Gefühl mitnehmen. „Wir wollten durch eine gute Leistung möglichst viel an positiver Dynamik und Glauben an das eigene Können mitnehmen. Das hat sich bei den Mädels nach dem Spiel dann auch herauskristallisiert“, freute sich Weitschacher.