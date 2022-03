UHC Hollabrunn: Druck haben diesmal die anderen

Werbung

Vor einem Jahr startete der UHC Hollabrunn als Top-Favorit in die Play-offs und stürzte im Halbfinale gegen Bad Vöslau ins Tal der Tränen. Ein Jahr später sieht die Welt schon ganz anders aus und nicht nur, weil es einen komplett neuen Modus gibt. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zum Start der heißesten Phase des Jahres:

Wie wird gespielt?

Die Top-Vier aus dem Grunddurchgang Süd/Ost, Leoben, Korneuburg, Graz und eben Hollabrunn, treffen auf die Top-Zwei Nord/West. Insgesamt sechs Mannschaften spielen in einer Hin- und Rückrunde in zehn Spielen den Meister und Aufsteiger in die höchste Spielklasse aus. Bonuspunkte gibt es keine.

Wie stark sind die Neuen?

Medalp Handball Tirol präsentierte sich bei seiner Rückkehr in den heimischen Meisterschaftsbetrieb (Anm.: die Innsbrucker spielten in den vergangenen Jahren im benachbarten Ausland) makellos – 16 Spiele, 16 Siege, Punktemaximum und souverän Platz eins.

„Sie sind nicht zu unterschätzen, haben viele ehe malige Spieler aus ihrer HLA-Zeit noch in ihren Reihen“, warnt UHC-Manager Gerhard Gedinger. Der zweite West verein, der SK Keplinger Traun, ist dagegen der große Außenseiter und wohl das schwächste Team im APO.

Wer sind die Favoriten?

Ganz klar die SU Leoben. Dahinter wird es wahrscheinlich ein Hauen und Stechen werden, da Korneuburg, Graz, Tirol und Hollabrunn auf Augenhöhe agieren werden. Auf der anderen Seite hat der UHC heuer schon bewiesen, dass man selbst Leoben ebenbürtig ist.

Anders formuliert: Die Steirer sind Aufstiegsfavorit Nummer eins, der Rest hat aber durchaus Potenzial, Vytas Ziura und Co. zu fordern.

Welches Ziel hat Hollabrunn?

„Die Mannschaft hat sich entschieden, dass sie alles versuchen werden, um den Titel zu holen. Und wir im Vorstand haben ihnen gesagt, dass wir sie dabei unterstützen“, erklärt Gedinger. Der große Unterschied zur Vorsaison ist aber folgender: „Wir können, aber müssen nicht Meister werden.“

Wer wartet zum Auftakt?

Es könnte kaum besser sein, wartet doch am Freitag das Derby auswärts in Korneuburg. Mitte Februar gab es im Grunddurchgang einen 24:22-Auswärtserfolg der Hollabrunner. Allerdings in einer emotionalen und engen Partie, was auch diesmal erwartet werden darf.

Wie lief die letzte Vorbereitungswoche?

Im Nachtragsspiel gegen St. Pölten, welches quasi als finales Play-off-Testspiel genutzt wurde, trennten sich die Mannen von Coach Ivica Belas mit den Landeshauptstädtern 25:25, verloren aber mit Kristof Gal (siehe Story rechts) einen wichtigen Leistungsträger. Die „Falken“ bekamen zum Schluss sogar nochmals die Möglichkeit auf den Siegtreffer, der allerdings von Michael Nebenführ im Tor der Weinviertler ver eitelt wurde. Er stand exemplarisch für die starke Leistung der „jungen Wilden“ ...