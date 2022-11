UHC Hollabrunn jubelt! Sieben Siege auf einen Streich

Werbung

Dass es heuer in der Liga keinen leichten Gegner gibt, hat man in den vergangenen Runden wiederholt selbst erlebt. Auch auf HIB Graz traf nun diese Meinung zu. Die Steirer hatten in der Vorwoche nur ganz knapp (28:29) in St. Pölten verloren. Dementsprechend gewarnt ging man beim UHC Hollabrunn am Samstag auch in diese Partie. Spielertrainer Vlatko Mitkov hatte seine Jungs eindringlich auf die Stärken der Gastgeber hingewiesen und hohe Konzentration bzw. Leistungsbereitschaft eingefordert – und ging mit bestem Beispiel voran.

Kapitän Kristof Gal & Co. schienen diese Vorgaben auch beherzigt zu haben und begannen vor allem in der Abwehr sehr kompakt und ließen vorerst wenig zu. Im Angriff agierte man allerdings anfangs noch etwas zu hektisch und vergab einige gute Einschussmöglichkeiten. Dennoch ging man von Beginn weg in Führung und konnte diese stets behaupten. Spielmacher Kevin Wieninger fungierte wiederholt als perfekter Einfädler und fand auf beinahe allen Positionen seinen Abnehmer. Gegen Ende der ersten Hälfte bot man in der Deckung jedoch einige Lücken und hielt damit die Hausherren weiter im Spiel – 16:13 Pausenstand.

Mitkov war wieder mal der beste Werfer

Nach Wiederanpfiff gelang es, den Vorsprung zunächst souverän zu verwalten, ohne sich aber vorentscheidend absetzen zu können. Mitverantwortlich dafür war eine durchwachsene Wurfausbeute, dieses Manko zog sich auch in der „Crunchtime“ wie ein roter Faden im Hollabrunner Angriffsspiel und brachte die Hausherren sogar nochmals auf Schlagdistanz heran. Mitkov sorgte mit seinem neunten Treffer dann aber für klare Verhältnisse.

„Die Grazer haben beherzt dagegengehalten. Leider muss man sagen, dass wir uns das Leben mit durchwachsener Wurfausbeute selbst sehr schwer gemacht haben. Aber auch solche Spiele muss man über die Distanz bringen“, bilanzierte Manager Gerhard Gedinger. Erfreulich auch die Leistungssteigerungen auf den Außenpositionen. So zeigten die Flügel Felix Irlacher, Benedikt Schopp und Jakob Winkler mit sehenswerten Treffern positiv auf.

Das bedeutete den siebten Sieg in Serie, fast schade, dass man kommende Woche spielfrei ist, ehe es am 26. November nach Leoben geht.