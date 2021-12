UHC Hollabrunn kämpft um die Top-Vier Platzierung

Fünf Runden vor Ende des Grunddurchgangs wird das Play-off-Bild immer klarer. Denn nach der letzten Runde des Jahres 2021 scheint sich ein Vierkampf um einen Platz unter den Top-Vier abzuzeichnen, wenn man davon ausgeht, dass Tabellenführer und Top-Favorit SU Leoben keinen kompletten Einbruch mehr auf der Zielgerade erleidet.

Mittendrin statt nur dabei sind auch die Herren des UHC Hollabrunn, die am Freitag daheim – und endlich wieder vor Zuschauern – gegen die Fivers Margareten II einen verdienten und relativ ungefährdeten 29:25-Sieg feierten. Über die gesamten 60 Minuten lieferte der Gast aus Wien dem erfahr enen Team rund um Routinier Vlatko Mitkov zwar einen offenen Kampf und blieb bis we nige Minuten vor Spielende durchgehend auf Schlag distanz, allerdings setzte sich am Ende die größere Klasse und Routine der Bezirkshauptstädter durch. Damit liegen die Hollabrunner auf Rang zwei und kämpfen jetzt mit „Erz rivale“ Union Korneuburg, WAT Atzgersdorf und HIB Graz um die drei restlichen Tickets für das Obere Play-off.

Direkte Duelle könnten „Jolly Joker“ werden

Und was ist mit der restlichen Konkurrenz? Die Zweierteams der Fivers und Krems dürfen nicht aufsteigen, sie sind automatisch im Unteren Play-off gesetzt, und Tulln, St. Pölten und Fünfhaus scheinen schon abgeschlagen. Zudem haben die Hollabrunner aktuell bei den direkten Duellen die Nase vorne.

Jetzt wartet auf jeden Fall eine lange Spielpause, denn aufgrund der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn geht die Meisterschaft erst im Februar weiter.