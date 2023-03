UHC Hollabrunn: Kollektives Aufatmen

Werbung

Bei den Damen des UHC Hollabrunn war die Erleichterung nach dem Auftaktspiel der Abstiegsrunde in der WHA Challenge groß. Nachdem sie den Grunddurchgang mit nur einem Sieg als Tabellenschlusslicht beendet hatten, gelang ihnen am Freitag zu Hause gegen GKL Frauenhandball Krems-Langenlois ein 25:23-Erfolg.

„Das war wirklich ein sehr wichtiges Spiel für uns und ganz, ganz wichtige zwei Punkte“, fasste Trainer Tibor Csoka zusammen. Bei einer Pleite wäre man gegen Graz am kommenden Wochenende schon massiv unter Druck gestanden. Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. So stand es zur Pause 10:11 aus Sicht der Hollabrunnerinnen.

Der Schlüssel zum Erfolg war die stabile Deckung

„Die Deckung war das ganze Spiel über sehr gut. Deswegen hat auch der Angriff gut funktioniert“, erklärte Csoka. In der zweiten Spielhälfte konnten sich die Hollabrunnerinnen dann erstmals leicht absetzen, nach 38 Minuten führte man mit 18:14. Eine Schwächephase führte dann zwar dazu, dass die Gäste wieder herankamen und die Führung übernahmen, die UHC-Damen kämpften sich aber wieder zurück. „Die Mädels haben mit kühlem Kopf die taktischen Dinge gut umgesetzt und das Spiel nach Hause gebracht“, war Csoka stolz.

In den nächsten Spielen geht es nun darum, den Auftrieb mitzunehmen. „Wir schauen nach vorne und machen wieder eine gute Vorbereitung. Wir wollen mindestens einen Punkt holen, das wird aber sicher nicht einfach“, gab Csoka einen Ausblick.