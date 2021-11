UHC Hollabrunn rettet sich mit Unentschieden

Für die Damen des UHC Hollabrunn stand am Sonntag das Auswärtsspiel gegen DHC WAT Fünfhaus auf dem Programm. Die Vorzeichen dafür waren allerdings alles andere als gut. Neben drei in der Vorwoche positiv auf Corona getesteten Spielerinnen, die ausfielen, stand auch die Halle die gesamte Woche lang nicht zur Verfügung.

Daher war im Vorfeld des Spiels kein Training möglich. Dementsprechend gestaltete sich dann auch der Beginn der Partie und die Hollabrunnerinnen gerieten aufgrund einiger technischer Fehler schnell in Rückstand. Dieser wuchs bis zum Ende der ersten Halbzeit auf fünf Tore an, wodurch es mit 10:15 aus Sicht der Weinviertlerinnen in die Pause ging.

In der zweiten Hälfte schafften es die UHC-Damen dann aber, ihren Rückstand nach und nach aufzuholen, und erzielten in letzter Sekunde das Tor zum 25:25-Unentschieden. „Die Mädels haben dann wirklich gute Moral bewiesen“, war Trainer Michael Huber aufgrund der schwierigen Situation froh über den geretteten Punkt. Dennoch war ihm bewusst, dass auch in diesem Spiel mehr möglich gewesen wäre: „Wir haben uns in der ersten Hälfte wieder in eine dumme Situation gebracht. Wenn wir da nicht schon so weit zurückgelegen wären, wäre der Sieg auch noch möglich gewesen.“

Cup-Auslosung brachte Weinviertel-Derby

Doch nicht nur in der WHA-Challenge sind die Hollabrunnerinnen in dieser Saison vertreten. Nach ihrem Sieg in der ersten Runde des ÖHB-Cups gegen Lustenau stehen sie in diesem Bewerb im Achtelfinale. Die Auslosung in der vergangenen Woche bescherte ihnen ein Hammerlos. Mit dem UHC Stockerau, dem Cup-Sieger von 2018 und Drittplatziertem der vergangenen Saison in der höchsten Spielklasse, wird eine bekannte Mannschaft in der Weinviertel-Arena zu Gast sein.

„Das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich sehe das aber sehr gelassen“, meinte Huber. So ist für ihn klar, dass die Stockerauerinnen in diesem Spiel der haushohe Favorit sein werden und es für seine Mannschaft nicht vorrangig um das Ergebnis gehen wird. „Ich sehe es als Bonus, die Mädels haben sich dieses Spiel verdient. Wir können eigentlich ohne Druck hineingehen“, so Huber.