UHC Hollabrunn: Stolz trotz Niederlage

„Mit so einer Niederlage, mit so viel Leidenschaft und Kampfgeist, kann ich wirklich leben“, fasste Trainer Tibor Csoka die Niederlage der Damen des UHC Wein4tler Netzwerk Hollabrunn zusammen. Doch der Reihe nach: Die UHC-Damen spielten am Sonntag in der Hollabrunner Weinviertelarena gegen den UHC Eggenburg, Absteiger aus der WHA Meisterliga in der vorletzten Saison und langjähriger Club Csokas.

Das Spiel begann dabei wie erwartet: Eggenburg erarbeitete sich rasch einen Vorsprung, der zwischenzeitlich auf bis zu sieben Tore anwuchs. Doch Hollabrunn kämpfte sich zurück und näherte sich bis zur Pause auf drei Tore an. Die Seiten wurden beim Spielstand von 12:15 aus Sicht der Gastgeberinnen gewechselt.

Kleine Fehler zum Schluss führten zur Niederlage

In der zweiten Halbzeit gelang es den Eggenburgerinnen schließlich nicht mehr, sich stark abzusetzen. Im Gegenteil: Die jungen Hollabrunnerinnen überzeugten mit ihrer Leistung in Angriff und Deckung und kamen immer näher heran. Der erstmalige Ausgleich gelang ihnen in der 49. Minute, der Führungstreffer zum 22:21 nur wenig später. Von da an lag Hollabrunn stets in Führung, bis den Gästen in der 58. Minute der Ausgleich gelang. In der letzten Spielminute erzielten die Eggenburgerinnen noch den Siegtreffer zum 26:25.

„Wir haben in der Schlussphase viele kleine Fehler gemacht. Das gehört dazu und hat auch etwas mit der Erfahrung zu tun“, erklärte Csoka. Er war trotz der so knappen Niederlage stolz auf seine Mannschaft und meinte: „Daraus können wir uns viel Selbstvertrauen holen.“