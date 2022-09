UHC Hollabrunn: „Wollen eine volle Halle“

Werbung

Nach dem Beinahe-Abstieg aus der WHA Challenge in der vergangenen Saison werden die Hollabrunner Damen nun vom langjährigen Eggenburger Coach Tibor Csoka betreut. Er sprach über die Vorbereitung, das erste Spiel gegen GKL Frauenhandball Krems-Langenlois und seine Ziele für die Saison.

Was waren Ihre Erwartungen, als Sie die Mannschaft im Sommer übernommen haben?

Tibor Csoka: Für mich ist das nach acht Jahren etwas Neues, eine neue Mannschaft und neue Regeln, es war ein frischer Wind für mich. Die Mädels haben das während der Vorbereitung auch bestätigt. Ich habe eine fleißige Mannschaft getroffen, die Ziele hat und etwas erreichen möchte.

Worauf lagen in der Vorbereitung die Schwerpunkte?

Csoka: Die Schwerpunkte waren Kondition und Kraft, aber auch die Deckung. Angriff haben wir noch nicht viel gemacht, aber dafür haben wir jetzt noch eine Woche Zeit. Du kannst die Mannschaft in dieser kurzen Zeit nicht hundertprozentig vorbereiten.

Hat sich das Spielkonzept verändert?

Csoka: Grundsätzlich nicht, ich habe den Mädels nur ein paar Regeln in der Deckung gegeben. Die Spielzüge bleiben gleich, mit ein paar Verbesserungen. Wir können in sechs Wochen nicht alles ändern. Wenn, dann kommen die Änderungen Schritt für Schritt.

Worauf wird es im ersten Spiel am Sonntag ankommen?

Csoka: Wir wollen das Spiel ganz einfach gewinnen. Wenn die Mädels alles geben, dann können wir nach dem Spiel zufrieden sein und dann ist wirklich alles erreichbar. Wir haben keine Grenzen und können schon anfangen zu träumen. So sehe ich das.

Was ist das Saisonziel, was soll am Ende herauskommen?

Csoka: Wir wollen eine volle Halle in Hollabrunn, mindestens so viele Zuschauer wie bei den Männern. Wenn wir viele Zuschauer haben, haben wir auch gute Ergebnisse erreicht, spielen schön und erfolgreich.