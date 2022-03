UHC Hollabrunn: Zum Umziehen ging’s ins Klassenzimmer

Ein kurioses Spiel mit vielen Wendungen. So in etwa lässt sich die Begegnung des UHC Hollabrunn in Wien gegen WAT Atzgersdorf, die mit einem 30:29-Sieg der Gäste endete, beschreiben. Aber alles der Reihe nach:

Das spielende Klassenzimmer

Die Heimhalle der Wiener wird momentan renoviert, daher spielt man derzeit in einer Schulhalle in Alterlaa. Im Vergleich zu vielen anderen Sporthallen ist die Hallenbeleuchtung extrem gewöhnungsbedürftig, die Umkleidesituation aufgrund nur zwei vorliegender Kabinen ebenfalls; vor allem bei einem Heimspieldoppel mit der Atzgersdorfer Damenmannschaft, die auch am Samstag spielte. So musste sich das Hollabrunner Team in einer Schulklasse umziehen und konnte erst in der Halbzeitpause die Kabinen beziehen.

Den Druck haben andere

„Am wohlsten hat sich noch unser Coach (Anm.: Ivica Belas) gefühlt, weil er ja im Brotberuf Lehrer ist. Er hat dann wirklich auch die taktischen Anweisungen mit Kreide auf die Tafel geschrieben. Sachen gibt’s (lacht)“, nahm es UHC-Manager Gerhard Ge dinger mit Humor.

Die Schwedenbomben

Belas schien im gewohnten Schulumfeld zur Hochform aufzulaufen, griff in der 58. Minute – beim Stand von 29:29 – in die taktische Trickkiste: Er nutzte seine letzte Auszeit und bot mit Tobias Parzer einen zweiten Kreisläufer neben Goran Vuksa auf. Geduldig wurde der Angriff vorgetragen und tatsächlich lag es an dem UHC-Eigengewächs, den finalen Treffer in diesem Spiel zu erzielen.

Faire Geste. „MVP“ Vlatko Mitkov (l.) überreichte sein Geschenk Siegtorschütze Tobias Parzer. Foto: NOEN

Kapitän Vlatko Mitkov wurde danach zwar offiziell zum UHC-Spieler des Abends gewählt, teilte aber seine Prämie – eine Packung Schweden bomben – mit Siegtorschütze Parzer. „Alleine das zeigt, wie gut derzeit die Stimmung in unserer Mannschaft ist“, freute sich Gedinger.

Der Brummschädel

Das es am Ende überhaupt so knapp wurde, lag auch daran, dass Spielmacher Kevin Wieninger in der stärksten UHC-Phase bei einer Abwehraktion einen Schlag ins Gesicht bekam und total benommen ausgewechselt werden musste. Zwar spielte er nach Seitenwechsel wieder, aber im Hollabrunner Lager bekam man immer mehr den Eindruck, dass sich Wieninger von seiner Verletzung aus Hälfte eins nicht wirklich erholt hatte, da ihm wiederholt leichte Fehler passierten. „Er wirkte wie ein Boxer beim Anzählen, so in etwa bei 9,5“, schildert Ge dinger. Tags darauf ging es Wieninger schon besser, eine leichte Gehirnerschütterung wird er trotzdem davonge tragen haben ...