Verletzung als Wermutstropfen beim UHC Hollabrunn

Rein sportlich gab es nichts zu beklagen für den UHC Hollabrunn beim Erstrundenspiel des ÖHB-Pokals auswärts bei Regionalligist Post SV Wien am Sonntagabend. Denn beim 34:14-Erfolg hielten die Wiener nur in der Anfangsphase mit, spätestens mit einem 9:0-Run, als die Weinviertler nach 20 Minuten von 9:9 auf 18:9 davonzogen, waren die Weichen auf Sieg gestellt.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings, denn Kreisläufer Maximilian Wolffhardt knöchelte um und konnte nicht mehr weiterspielen. Eine genaue Diagnose, ob Bänder gerissen sind oder nicht, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, UHC-Manager Gerhard Gedinger ging aber davon aus, dass er den Hollabrunnern ein wenig fehlen wird. Glück im Unglück: Mit Tobias Parzer kehrt für das nächste Spiel in der Bundesliga gegen Graz dafür ein anderer Kreis zurück. „Aus heutiger Sicht eine goldrichtige Entscheidung, mit drei Kreisläufern in die Saison zu gehen“, freute sich Gedinger.

Zurück zum Cupspiel: Aufgrund des klaren Pausenstands konnte es sich Spielertrainer Vlatko Mitkov auch leisten, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr aufzulaufen und den jungen Spielern Einsatzminuten zu geben.

Biervorräte in Hollabrunn werden aufgestockt

Und diese belohnten sich: So gelangen Timon Hagl-Li und Jan Kolar ihre ersten Treffer in einem Bewerbsspiel der Kampfmannschaft. „Da wird jeweils eine Bierkiste fällig“, war Gedinger guter Laune und spielte auf eine alte UHC-Tradition für Premierentore an.

Damit sind wir beim Stichwort: Ein Grund, warum die Hollabrunner bewerbsübergreifend schon seit sieben Spielen ungeschlagen bzw. überhaupt ohne Punktverlust sind, ist die gute Stimmung. „Wir sind in einem Flow, aber das geht nur, wenn das Umfeld passt, und wenn ich sehe, wie viel Spaß die Burschen auch bei jedem Training haben, weiß ich, warum wir so erfolgreich sind“, verriet Gedinger. Diese Woche ging es in dieser Tonart weiter, auch weil Tormann Michael Nebenführ die Mannschaft zum Pizzaessen einlud.