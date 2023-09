„Viel gelernt und viel gesehen“ beim ersten Spiel der UHC-Damen

Für die Damen des UHC Wein4tler Netzwerk Hollabrunn stand am Samstag des erste Saisonspiel in der WHA Challenge auf dem Programm. Mit stark verändertem und verjüngtem Kader trafen sie in ihrer Heimhalle auf den Absteiger aus der WHA Meisterliga der vergangenen Saison, den SSV Dornbirn Schoren.

Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten sie sich dabei gut. Zwar konnten sich die Dornbirnerinnen zunächst absetzten und lag bereits mit acht Toren in Front, Hollabrunn kämpfte sich aber wieder heran. Zur Pause stand es daher 14:12 für die Gäste aus Vorarlberg. „Damit war ich wirklich sehr zufrieden und ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht von der Leistung der Mädels“, freute sich Trainer Tibor Csoka.

Die gute Leistung der ersten Spielhälfte machte sich nach der Pause allerdings in den schwindenden Kräften der Hollabrunnerinnen bemerkbar. Viele technische Fehler und die fehlende Spielpraxis ließen Dornbirn erneut davonziehen. Die WHA-Absteigerinnen gewannen am Ende klar mit 29:16. „Wir haben viel gelernt und viel gesehen. Jetzt müssen wir Spielpraxis sammeln, dann können wir sicher auch Punkte holen“, war Csoka trotz der klaren Niederlage nicht unzufrieden.