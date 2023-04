„Will eine der Besten werden“

Werbung

Sie gilt als eines der größten Talente im heimischen Handball, ihre Ziele sind groß: „Ich will eine der Besten in der Sportart werden und das erreichen, was ich nur erreichen kann.“

Die Rede ist von der 14-jährigen Sara Csoka, die im Moment in Hollabrunns U16-Team spielt und vor Kurzem zum zweiten Mal ins Jugend-Nationalteam des Jahrgangs 2006 einberufen wurde. „Die Mannschaft und die Trainer sind sehr cool und es hat alles sehr gut gepasst“, blickte sie auf einen gelungenen Lehrgang mit je einer Niederlage und einem Sieg gegen Tschechien, zu dem sie ganze sieben Tore beisteuerte, zurück.

Bei der Wahl der Sportart war sie durchaus familiär vorbelastet, ist ihr Vater Tibor Csoka, der seit dieser Saison Hollabrunns Damen und U16 trainiert, doch ein absoluter Handball-Fachmann. Dennoch probierte die Rückraum-Spielerin verschiedenste Sportarten aus, die Wahl fiel schließlich zwischen Fußball und Handball. „Ich spiele so gerne Handball wegen dem Team und Feeling, zu gewinnen, gemeinsam feiern zu können und die anderen stolz zu machen“, erklärte sie.

Auch ein Kreuzbandriss stoppte das Top-Talent nicht

In ihrer jungen Karriere musste die 14-Jährige, die sich in Hollabrunns U16-Spielen regelmäßig mit weit über zehn Treffern in die Torschützenliste eintragen kann, aber bereits einen Rückschlag einstecken. Im Herbst 2021 zog sie sich einen Kreuzbandriss zu, das Comeback danach zählt für sie zu den schönsten Momenten, die sie im Handball bisher erlebte. Um ihr Ziel, eine der Besten im Handball zu werden, zu erreichen, wird nicht nur im Mannschaftstraining gearbeitet, auch daneben wird an Kondition und Kraft gefeilt.

„Wir machen viel für das Ziel. Sie ist meine Tochter und wenn sie das will, bekommt sie von mir immer alle Unterstützung“, meinte Tibor Csoka. Wichtig sei im Leistungssport aber auch Glück, um es ganz an die Spitze zu schaffen. Klar ist für den Vater: „Wir haben Spaß beim Handball. Im Moment passt alles, im Nationalteam und in Hollabrunn. Das versuchen wir zu genießen und so lange zu behalten, wie es geht.“