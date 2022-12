Ziel für Hollabrunn: Pflicht im Cup, Kür in der Meisterschaft

Werbung

Kein ruhiger Advent für den UHC Hollabrunn, denn für die Bundesligaherren warten am langen Wochenende gleich zwei richtungsweisende Spiele. Wir haben den Überblick:

ÖHB-Pokal

Diesen Mittwoch geht es für die Burschen von Spielertrainer Vlatko Mitkov zum oberösterreichischen Landes ligisten Edelweiss Linz. Dort sind die Weinviertler klarer Favorit, aber Manager Gerhard Gedinger mahnt zur Vorsicht: „Solche Teams können meist eine Halbzeit lang gut mit halten, ehe ihnen die Kräfte ausgehen. Also spielen dürfen wir uns nicht.“ Dennoch sollte ein Aufstieg Pflicht sein, auch weil dann im Achtelfinale ein „Kracher“, sprich Top-Team aus der HLA, wartet. „Zu Hause vor einer vollen Hütte spielen, da freut sich auch unser Kassier“, weiß Gedinger.

HLA Challenge

Fast noch wichtiger ist dann am Sonntag das Auswärtsmatch in Wien bei den (momentan) führenden Atzgersdorfern. Zum einen könnte man sich mit einem Sieg im direkten Duell eine gute Ausgangslage schaffen in Sachen Grunddurchgangssieg und zum anderen wäre man mit einem vollen Erfolg – und einem weiteren eine Woche später zu Hause gegen WAT Fünfhaus – wohl endgültig fix im Oberen Play-off.

„Sicherlich ein vor-, aber nicht alles entscheidendes Match“, will es Gedinger jedoch nicht unnötig erhöhen. Die General probe für diese beiden Schlüsselspiele glückte den Hollabrunnern jedenfalls, denn Krems/Langenlois wurde am vergangenen Samstag souverän mit 33:25 abgefertigt.

Fehlen des Spielmachers fiel nicht sonderlich auf

Und das, obwohl sich Spielmacher Kevin Wieninger kurzfristig krankheitshalber abmelden musste. Doch Mitkov, Oliver Nikic und der junge Kreis Tobias Parzer sprangen in die Bresche, erzielten in den ersten 30 Minuten starke 19 Tore, womit man im zweiten Abschnitt auch den jungen Spielern wieder massig Einsatzminuten geben konnte.

Vor allem Flügel Felix Irlacher, der im Sommer aus Tulln kam, kommt immer besser in Fahrt.