Blitzstart ermöglicht dritten Sieg in Folge für Hollabrunn

Die Reise nach Langenlois zum Duell mit dem Aufsteiger trat der UHC Hollabrunn am Sonntag vorgewarnt an. „Wir haben gewusst, Leoben hat dort verloren, Atzgersdorf hat dort verloren, Tulln hat dort verloren“, schildert UHC-Manager Gerhard Gedinger den Respekt seiner Mannen vor Krems/Langenlois, das in den zwei weiteren Heimspielen auch noch St. Pölten geschlagen und nur gegen die Fivers verloren hatte.

Einen Plan hatte Hollabrunn nach einer intensiven Vorbereitungswoche auf diese Partie aber freilich auch im Gepäck, und der lautete: die körperlichen Vorteile sichtbar machen und über eine gute Abwehr ins Spiel kommen. Das klappte speziell zu Beginn der Partie, nach 14 Minuten stand‘s 13:3 für die Gäste.

Erst jetzt fassten Schritt für Schritt auch die jungen Gegner Fuß, musste Hollabrunn, das durchzutauschen begann, einen Teil seines Vorsprungs wieder hergeben. Zur Pause stand‘s noch +6, in Minute 49 nur noch +4. Am Ende schaffte es Krems/Langenlois, das mit Lukas Nikolic (sechs Tore) einen HLA-Spieler mit an Bord hatte, sogar, um noch ein Tor zu verkürzen, in Gefahr war der dritte Hollabrunn-Sieg in Folge aber nicht mehr.

Wie hoch dieser letztlich ausfiel, war Manager Gedinger aber egal: „Wichtig waren für uns die Punkte, weil das Torverhältnis zählt ja nicht. Ob wir dort +10, +5 oder sonst irgendwas gewinnen, ist sekundär.“

Auch die wichtige Kantine darf am Freitag öffnen

Ein Spiel wartet nun noch vor Weihnachten, und es ist ein ähnliches wie das letzte: zu Hause gegen die jungen Fivers. Gedinger freut vor allem, dass am Freitag Fans (2G-Pflicht) dabei sein können und auch die Kantine geöffnet werden kann – wenn auch nur bis 23 Uhr.