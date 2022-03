Handballer lieferten Tormann-Gala und „Flugshow“

Am Ende Jubel, Trubel, Heiterkeit bei den Bundesligaherren des UHC Hollabrunn. Mit dem 25:18-Heimsieg über den UHC Tulln wurde das Ticket für das Obere Play-off, das zuvor schon theoretisch fix war, nun auch praktisch gebucht.

„Jetzt sind wir erst einmal alle erleichtert, dass wir unser Saisonziel erreicht haben. Ab jetzt können wir befreit und locker aufspielen“, fiel auch Manager Gerhard Gedinger ein Stein vom Herzen. Dabei tat sich die Mannschaft von Coach Ivica Belas lange schwer gegen das Schlusslicht, bis zur 45. Minute blieb es eine offene Partie. Dann geschahen aber drei Dinge:

1) Schon wieder Super-Mario

Tormann Mario Dubovecak lief wieder einmal heiß, beim Stand von 15:15 ließ er zehn (!) Minuten lang keinen Gegentreffer der Tullner zu, die am 47-jährigen „Oldie“ so richtig verzweifelten.

2) Taktischer Kniff saß

Coach Belas sah, dass Spielmacher Kevin Wieninger nach seinem Knock-out in der Vorwoche noch nicht ganz bei 100 Prozent war und stellte Youngster David Schopp – zuletzt eher am linken Flügel, aber eigentlich Aufbauspieler – in die Mitte.

Das funktionierte prompt, denn mit Schopp kehrte Ruhe ins Hollabrunner Spiel zurück. „Alles richtig gemacht“, lobte Gedinger seinen Trainer.

3) „Flugshow“ begeisterte

Gestützt auf Dubovecak begann Hollabrunn dann in der Schlussphase zum Zaubern, ein „Flieger“ nach dem anderen begeisterte die Fans in der Weinviertel-Arena. Was ist ein „Flieger“? Ein Spielzug im Handball, bei dem der Ball auf einen in Richtung Tor springenden Spieler gepasst wird, der ihn in der Luft fängt und dann sofort auf das Tor wirft, bevor er wieder den Boden berührt. „Das siehst du normalerweise sonst nur im Fernsehen“, war auch Gedinger begeistert.

Längere Pause nach der letzten Runde

Jetzt wartet noch das Auswärtsspiel gegen St. Pölten, in dem es um nichts mehr geht für den UHC, eventuell wird deshalb Kapitän Vlatko Mitkov wieder geschont. Dann wartet eine zweieinhalbwöchige Pause, ehe es am ersten April-Wochenende mit dem Oberen Play-off losgeht. Im Osten kämpfen dabei noch Atzgersdorf und Graz um das letzte Ticket.