Zweimal auf die alte Liebe getroffen

Dramatik pur am Samstagabend in Tulln: Der UHC Hollabrunn gewann erst in letzter Sekunde dieses NÖ-Derby mit 29:28 und darf nach dem zweiten Sieg in Serie wieder den Blick nach oben richten. Aber Stichwort Blicke: Diese zogen in der Sporthalle auch zwei Trainer auf sich, Hollabrunns „Co“ Jörg Sibral und Tullns neuer Cheftrainer Raimund Auß.

Tullns Ex-Coach Sibral kam dabei zum ersten Mal als Gegner in sein ehemaliges „Wohnzimmer“. Es war für ihn wie ein „Nachhause-Kommen“. „Ich bin hier daheim, nach wie vor.“ Und: „Die Tullner Sporthalle ist eine der schönsten in ganz Österreich.“ Seinem Ex-Klub streute er Rosen. „Tulln hat eine sehr gute Mannschaft, die ich im oberen Drittel erwartet hätte. Wir sind sehr froh, dass wir heute gewonnen haben.“ Wobei ihm das „Wir“ nicht leicht über die Lippen ging. Ein Gros der Tullner Mannschaft hat Sibral früher selbst trainiert.

Tulln-Trainer Auß wiederum war jahrelang Chef der UHC-Herren und ist noch immer in der Nachwuchsarbeit der Bezirkshauptstadt involviert. Er konnte keinem seiner Schützlinge einen Vorwurf machen. „Wir sind vom Glück einfach nicht verfolgt.“ So etwa beim allerletzten Pfiff. Beim Stand von 28:29 nahm Tulln Time-Out. 31 Sekunden waren noch zu spielen.

Tulln lief seinen finalen Angriff. Der Schiri sah ein „Stürmer-Foul“ von Oliver Nikic. „Das hätte man auch anders pfeifen können“, weiß Auß. Sibral meinte: „Uns war klar, dass Tulln Nikic in Wurfposition bringen wird.“ Allerdings war es auch clever von Hollabrunns Spielmacher Kevin Wieninger verteidigt. So blieb es beim knappen Erfolg, den Hollabrunns Legionär Vlatko Mitkov 36 Sekunden vor Schluss mit dem entscheidenden Treffer fixierte.

Hollabrunn traf halbes dutzend Mal die Stange

„Wir haben den Favoriten sehr lange gefordert. Es war komplett unverdient, dass wir das Spiel verloren haben. Es war mehr als ein glücklicher Sieg Hollabrunns“, so Auß. Differenziert, aber zugleich ähnlich, sah es Sibral: „Einen großen Unterschied hat es heute nicht gegeben. Die Liga ist nun einmal eine Kampfliga und sehr eng beisammen.“ Unverdient sei der Sieg Hollabrunns aber nicht gewesen: „Wir hatten immerhin sieben Stangenwürfe.“ Oder wie es UHCManager Gerhard Gedinger bezeichnete: „Wir hatten eine Aluminium-Allergie (lacht).“

In der spielfreien Woche gilt es für die Weinviertler jetzt die Akkus aufzuladen und in Eggenburg zu trainieren, da die Weinviertel-Arena nicht frei ist.