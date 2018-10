„4Kellergassenlauf“ mit Teilnehmerrekord .

An die 800 Läufer verwandelten Hollabrunn am Sonntag in den Lauf-Hotspot des Weinviertels. Dabei gab es im Hauptlauf ein neues Siegergesicht bei den Herren und eine alte Bekannte bei den Damen. Lest alles zu diesem Event in der nächsten Hollabrunner NÖN-Printausgabe!