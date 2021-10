Endlich wieder Karate in Hollabrunn! Nachdem es die Corona-Situation wieder zuließ, Karatetrainings durchzuführen, wurde Ende September auch der traditionelle Wochenendlehrgang nach längerer Zwangspause abgehalten. Unter sorgfältiger Einhaltung der gültigen Covid-19-Regelungen mit insgesamt 35 Teilnehmern aus Niederösterreich, Wien und Tirol.

Neben drei HTL-Schülern und zwei HTL-Absolventen nahmen auch Karateka aus Indien und der Mongolei daran teil. Wie das? Organisator Friedrich Gsodam klärt auf: „Zum einen war es eine indische Ordensschwester aus Hollabrunn und zum anderen ein Mongole, der schon früher einmal mit uns trainiert hat.“

Japanischer Großmeister wurde digital befragt

Sport wird in der HTL Hollabrunn übrigens seitens des Direktors, Wolfgang Bodei, grundsätzlich gefördert und er unterstützt auch seit Jahren das Karatetraining sowie das damit verbundene Selbstverteidigungstraining für Schüler.

Zurück zum Lehrgang: Am ersten Tag wurde im Foyer der HTL mittels Video-Wall die Teilnahme an einer Internationalen Web-Session mit dem Honbu- Dojo in Okinawa ermöglicht. Es ist bereits die siebte ihrer Art seit Herbst 2020 und diese wurde auf diese Weise einer größeren Teilnehmerzahl zugängig gemacht. Seitens der Großmeister aus Okinawa wurden bereits in der Vorbereitung auf diese Session gestellte Fragen beantwortet und es konnten auch in der Session kurze Gespräche mit ihm geführt werden.

In der Folge wurde in den Trainings Kihon (Anm.: Grundschule), Kata (Scheinkampf), Bunkai (praktische Anwendung der Katatechniken) und angewandtes Partnertraining durchgeführt. „Diese Elemente des Karatetrainings sind in Voraussicht auf abzulegende Gürtelprüfungen von Relevanz“, erklärt Gsodam.

Am Vormittag des zweiten Tages wurde die Karategruppe in der Turnhalle vom neuen Direktor des Sporthotels und Studentenheims, Gregor Weislein, begrüßt. Dieser zeigte sich über das Thema Karate gut informiert und verwendete – zur Freude der Teilnehmer – bereits japanische Fachtermini.

Endlich wieder ein persönlicher Austausch

Für Gsodam war ein Aspekt vielleicht der wichtigste: „Dieses Seminar bot neben dem fachlichen Austausch nun endlich auch wieder die Möglichkeit die Kommunikation zwischen den Karateka zu pflegen, weshalb es ein tolles Event war.“