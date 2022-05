Handballer reisen über 650 Kilometer in zwei Wochen

Werbung

„Wer eine Reise tut, der kann viel erzählen“ – dieses Sprichwort trifft derzeit auf den UHC Hollabrunn zu. Vergangenen Sonntag ging es im Rahmen des Aufstiegs-Play-offs knapp 185 Kilometer ins oberösterreichische Traun, kommenden Sonntag geht es noch weiter, knapp 480 Kilometer nach Tirol, genauer gesagt Innsbruck:

Schauplatz Traun

Bei den zuletzt formstarken Oberösterreichern starteten die Hollabrunner schwungvoll, führten bereits mit plus fünf Toren und zeigten spielerisch eine Top-Leistung. „Wir haben Chancen generiert ohne Ende. Das Problem war nur, dass wir mit Fortdauer der Partie immer mehr davon vergeben haben“, resümierte UHC-Manager Gerhard Gedinger. So mussten die Weinviertler zwar nicht unbedingt zittern, das Ergebnis fiel dann aber deutlich knapper aus, als es der Spielverlauf war.

Schauplatz Innsbruck

Die nächste lange Reise wird wohl deutlich härter, sind die Tiroler doch eine gestandene Bundesligamannschaft mit zahlreichen HLA-erfahrenen Spielern, die sich zuletzt äußerst formstark präsentierte. Gemeinsam mit Hollabrunn und Korneuburg liegt man deshalb auch punktegleich an der Tabellenspitze.

„Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, glaubt Gedinger, den einzig der Umstand ärgert, dass man am Sonntag am späten Nachmittag spielen muss: „Da fahren wir in aller Früh weg und kommen erst wieder um Mitternacht zu Hause an. Für den Umstand, dass die Tiroler eigentlich in drei Hallen spielen könnten, ist dieser Termin eher suboptimal gewählt.“

Fix: Kosteski ist im Sommer wieder weg

Sportlich läuft es gut für die Hollabrunner, allerdings gab es keine guten Nachrichten in Sachen Kaderplanung für die neue Spielzeit. Außen Nikola Kosteski, der vergangenen Sommer kam und von Beginn an einer der Leistungsträger beim UHC ist, wird im Sommer die Zelte in der Bezirkshauptstadt abbrechen. Er wechselt nämlich in die Erste Liga nach Tschechien. „Es war leider abzusehen, dass ein Mann seiner Klasse nicht ewig bei uns bleibt“, so Gedinger.