Handballer stürzten sich den Berg hinunter

Im Rahmen des Teambuilding-Wochenendes des UHC Hollabrunn stand am Samstagnachmittag das erste Goaßmobilrennen auf dem Programm. Hervorragend organisiert vom Hollabrunner Skiclub rund um Obmann Friedrich Weiss fanden sich am Fahndorfer Berg die Herren- und Frauen-Kampfmannschaften ein, um in zwei Durchgängen ihre Schnellsten zu ermitteln.

Nach einem Probedurchgang wurde es für die 28 UHC-Akteure ernst. Wie im Weltcup üblich, katapultierte man sich mit Aktivierung der elektronischen Zeitnehmung aus dem Starthaus und versuchte, die Kippstangen in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen.

Bei den Männern war „Postdirektor“ Kristof Gal eine Klasse für sich und blieb als Einziger mit 59,63 Sekunden unter der Minutengrenze. Torhüter Michael Nebenführ sicherte sich Rang zwei. Den dritten Stockerlplatz ergatterte „Zivi“ Benni Schopp nur wenige Zehntelsekunden vor seinem Bruder David.

Bei den Damen war Theresa Letz mit Abstand die Schnellste. Ihr folgten Kapitänin Elisabeth Seifried und Emma Ringelhahn auf den Plätzen.

Sturz! Neo-Trainer sorgte für einen kurzen Schock

Spielertrainer Vlatko Mitkov hatte beim ersten Durchgang einen technischen Defekt, der aber mit einem glimpflichen Abflug in die Botanik endete. Unterm Strich war es für alle Akteure aber eine Riesengaudi, die man gerne mal wiederholen wird.

Für Gaumenfreuden im Sportcafé bei der anschließenden Siegerehrung sorgte dann Grillmeister Kristof Gal. „Danke auch an Friedrich (Anm.: Weiss) und sein gesamtes Team für den reibungslosen Ablauf des Rennens“, so UHC-Manager Gerhard Ge dinger, der als Kommentator im Einsatz war.