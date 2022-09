Ab in die Laufschuhe!: Damen starten durch

Werbung

Der Lauftreff Hollabrunn startete am vergangenen Dienstag mit dem Trainingsprogramm „Fit in den Herbst“. Zwölf Wochen lang wird im Rahmen der Frauenlauftrainings entweder die im Sommer aufgebaute Kondition aufrechterhalten oder mit dem Laufen begonnen.

Angeboten werden drei Gruppen, zwei für Läuferinnen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und eine Nordic-Walking-Gruppe, auch für Fortgeschrittene, die in der kommenden Woche loslegt. „Wir wollen die Leute bewegen und in Bewegung halten, jede Läuferin ist bei uns willkommen“, sagt LT-Obfrau Eva Tröthann.

Die kostenlosen Trainings beginnen jeweils um 18.45 Uhr beim Sport- und Dorferneuerungsverein Magersdorf. Auch in Retz wird eine Laufgruppe angeboten, der Treffpunkt dafür ist jeden Dienstag um 19 Uhr vor dem Feuerwehrhaus.

Mehr Informationen, auch über alle NÖ-Standorte unter: www.oesterreichischer-frauenlauf.at/de/training/frauenlauftraining