Schützen erlebten EM-Debüt und Titelkämpfe mit Olympiastarter

Werbung

„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen“ – dieser Spruch traf in den letzten Wochen definitiv auf Benjamin Schneider vom JSC Hollabrunn zu. Er nahm gemeinsam mit den beiden Salzburger Jungschützen Daniel Lohberger und Magdalena Jindra an der Shotgun Europameisterschaft in Zypern teil.

Im Laufe des Jahres hatte das Trio das Ticket für den Start in der Juniorenklasse bei dieser EM gelöst. Natürlich rechnete man sich in Larnaca kaum Chancen aus, gegen die Profiteams aus ganz Europa, angefangen mit Italien über Großbritannien, Deutschland bis zu vielen Staaten des ehemaligen Ostblocks, zu bestehen. „Diese haben einfach viel mehr Möglichkeiten, von staatlicher Unterstützung und Sponsoring, enorm viel Zeit und finanzielle Möglichkeiten für Training und Coaching“, weiß Schneider.

Das tat der Begeisterung der rot-weiß-roten Teilnehmer aber keinen Abbruch. Das Flair dieses Bewerbes zog alle in den Bann: die Abläufe, strengen Kontrollen und vor allem die Möglichkeit, hautnah mit den Spitzenschützen in der gleichen Rotte zu schießen. „Unschätzbar, wie viele Erfahrungen hier gesammelt werden konnten, und als beste Schützen Österreichs hatten wir durchaus das Recht, hier dabei zu sein“, meinte auch Herwig Schneider, Benjamins Vater, JSC-Obmann und obendrein als Jugendbetreuer vor Ort. Etwa 40 Grad Hitze und noch dazu etwas schnellere Scheiben drückten natürlich die Ergebnisse und so landeten Schneider, Lohberger und Jindra jeweils im hinteren Drittel ihres Bewerbes, aber keine(r) wurde Letzte(r).

Erster Hollabrunner Schütze bei einer EM

Gestärkt mit diesen Erfahrungen ging es zu Hause weiter mit dem Training bis zur Weltmeisterschaft Ende September im kroatischen Osijek. „Als Präsident des JSC und Vater bin ich enorm stolz auf meinen Sohn. Meines Wissens ist er der erste Junior des JSC, der jemals zu einer Europameisterschaft in olympischen Wurfscheibendisziplinen zugelassen worden ist. Ich bin dankbar, dass ich dieses historische Ereignis hautnah als Jugendbetreuer mitverfolgen durfte“, strahlte Herwig Schneider.

Noch mehr strahlte er, weil es Mitte September noch ein zweites Highlight für die Hollabrunner gab: die österreichischen Meisterschaften Skeet ASF auf heimischer Anlage am Thernerberg. ASF Skeet ist eine (leichtere) österreichische Variante des olympischen Skeet, was meistens mehr Teilnehmer bringt, die sich den schweren Bewerb nicht zutrauen. Das Niveau war hoch, die Teilnehmeranzahl nicht so sehr. Schneider kennt die Gründe: „Corona und die Teuerungswelle machen auch vor dem Schützensport nicht Halt. Kosten doch die Patronen schon um 60 Prozent mehr als im Vorjahr, die Wurfscheibenpreise sind etwa um 25 Prozent gestiegen.“

Olympiastarter war auch am Thernerberg

Dennoch war der Bewerb ein nationales Highlight: Josef Erbschwendtner aus Salzburg zeigte in der allgemeinen Klasse wieder seine Vorliebe für den Hollabrunner Stand und siegte mit einer Scheibe Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sebastian Kuntschik, Teilnehmer der Olympischen Spiele in Rio und ehemalige Nummer drei der Weltrangliste. Martin Feilhammer, ein Weinviertler Lokalmatador aus Ladendorf, sicherte Niederösterreich und sich noch einen Stockerlplatz und Florian Schneider wurde als bester JSC Hollabrunn-Schütze guter Vierter.

Bei den Junioren duel lierten sich von Anfang bis Ende Benjamin Schneider und sein Dauergegner Daniel Loh berger. Den Sieg holte sich schließlich der um zwei Jahre ältere Lohberger mit – passend – zwei Scheiben Vorsprung. Diese beiden und auch Magdalena Jindra profitierten natürlich noch von der EM-Teilnahme eine Woche vorher und deklassierten jeweils den Rest ihrer Klassen. Schneider erreichte sehr gute 183 Treffer von 200 möglichen, was in der allgemeinen Klasse Platz vier (!) bedeutet hätte.

Weitere Medaillen für den JSC Hollabrunn gab es in den Klassen Damen (Platz drei für Susanne Lehensteiner), Senioren II (2., Johann Pfeifer) und Parasport (3., Raimund Hengl). In der Schülerklasse hatte Florian Schneider aus dem „GoForFuture“-Programm drei Jungschützen rekrutiert und ihnen in den letzten drei Monaten die Grundzüge des Skeet beigebracht. Toll kämpften die drei um die zwei Podestplätze hinter dem überragenden „Profi“ aus Oberösterreich, Konstantin Badat. Schließlich landete Gregor Wagerer auf Platz zwei und Manuel Weigl wurde Dritter. Sehr guten Einsatz zeigte auch der Hollabrunner Raphael Österreicher, der schließlich Vierter wurde.

In der Mannschaft erreichte Niederösterreich zum Drüberstreuen noch Silber in der Besetzung Florian und Benjamin Schneider sowie Feilhammer – hinter den Salzburgern.