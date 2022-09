Tennis Center mit Top-Turnieren und Sports Bar

Werbung

In knapp fünf Wochen soll es so weit sein, das neue TPI Tennis Center in Hollabrunn will seine Pforten öffnen und Ende Oktober mit dem Hallenbetrieb starten. Letzte Woche wurde die Heizung eingebaut, jetzt kommen die Böden, kein Wunder, dass TPI-Inhaber Claus Rihacek voller Vorfreude meint: „Es geht dahin.“ Aber nicht nur in Sachen Infrastruktur geht es voran.

Vor zwei Wochen hatte Rihacek gute Gespräche mit dem Niederösterreichischen Tennisverband. Dort gab es schon einmal die mündliche Zusage, dass die neue Anlage in Hollabrunn zukünftig Turnierzentrum des Verbandes für den Nachwuchs sein soll.

Aber auch bei den Erwachsenen, wo es bereits für heuer eine Anfrage gab, ein 25.000 Dollar ITF-Turnier zu veranstalten. „Aber das kommt noch zu früh, erst nächstes Jahr“, so Rihacek, der dadurch Vorteile für die Gemeinde sieht: „Die Wertschöpfung, vor allem bei den Nächtigungen, wenn so ein Turnier hier stattfindet, ist nicht zu unter schätzen. Da kommen ja dann Spieler aus aller Welt.“

Ebenfalls in der Zielgerade befindet sich die Gastronomie im Tennis Center. Ein Pächter sei laut Rihacek schon gefunden, Namen will er noch keine nennen. Nur eines verrät er: „Es soll eine Sports Bar mit mehreren großen Bildschirmen werden, das schwebt mir schon länger vor. Ich denke, da hätten wir auch ein ganz gutes Angebot für die Jugend.“ Stimmt, so ein Lokal täte der Bezirkshauptstadt sicher gut ...