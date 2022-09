UHC-Damen gehemmt wegen zu großer Nervosität

Werbung

Die Damen des UHC Hollabrunn starteten am Sonntag mit dem Spiel gegen GKL Frauenhandball Krems-Langenlois in die neue Spielzeit. Nach der verpatzten vergangenen Saison und dem Beinahe-Abstieg aus der WHA Challenge sollte der Saisonstart gegen die Aufsteigerinnen gleich ein Erfolgserlebnis bringen. Das Ziel für das Heimspiel war im Vorfeld daher ganz klar der Sieg.

Bis zur 20. Minute lief für die Hollabrunnerinnen auch alles nach Plan und die Partie gestaltete sich ausgeglichen. „Dann sind wir ein bisschen nach unten gegangen. Das müssen die Mädels lernen, dass sie auch aus solchen Phasen als Team zurückkommen müssen. Das haben wir diesmal nicht geschafft“, meinte Neo-Coach Tibor Csoka ernüchternd.

Aufholjagd in Hälfte zwei kam zu spät

Einige technische Fehler führten dazu, dass die Gegnerinnen bereits vor der Pause davonziehen konnten. So wurden die Seiten beim Stand von 10:14 aus Hollabrunner Sicht gewechselt. In der zweiten Halbzeit konnten die UHC-Damen den Rückstand zwar halten, sie schafften es aber nicht mehr, näher heranzukommen. Damit verloren sie am Ende 21:25. Ausschlaggebend für die Niederlage waren laut Csoka vor allem zwei Faktoren. Einerseits sei die Deckung nicht aggressiv und konsequent genug gewesen. „Wenn du in der Deckung nicht aggressiv genug bist, hast du auch im Angriff Probleme. Dann fehlt das Selbstvertrauen“, erklärte er.

Andererseits sei auch die Nervosität vor dem ersten Spiel deutlich zu spüren gewesen und habe die Mannschaft gebremst. „Ich habe mehr erwartet, aber sie haben alles gegeben und brav gekämpft. Die Nervosität war für mich aber zu viel. Die Mädels müssen lernen, das Spiel zu genießen“, fasste der Trainer zusammen.

Am Sonntag stehen die UHC-Damen bereits vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Sie treten auswärts gegen den UHC Eggenburg an, den Absteiger aus der WHA Meisterliga – und Csokas Ex-Verein.