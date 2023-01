Union Tanzteam: Über 1.000 Fans waren begeistert

Vollbild

FB

Die Teens A performten zu dem Hit „Cant Stop the Feeling“ mit der Unterstützung der Live-Musik von „Seven For Tea“ im Rücken. Die Gruppe „Dance Attack“ mit Juliane Braun und Stefan Kothmeier rockte zu „Treasure meets Nutbush City Limits“ die Tanz fläche. Mit „Blame it on the Boogie“ hatten die Kids Schildkröten den perfekten Soundtrack für ihren Tanz.

1 /3