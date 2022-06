Volleyball: Beachcenter wurde offiziell eröffnet

Werbung

Mit einem vollen Programm wurde vor Kurzem das Beachcenter der Sportunion Hollabrunn offiziell eröffnet.

Los ging es mit dem Schulbeach Cup, an dem 32 Oberstufen-Mannschaften teilnahmen. Danach fand das traditionelle „Jutta Sonnenscheinturnier“ statt, das nach den Regeln von „King & Queen of the Beach“ ausgetragen wurde.

Was heißt das? Die Teammitglieder wechseln dabei in jedem Spiel, Sieger ist jener Spieler, der die meisten Partien gewinnen kann. „Die Leute waren begeistert, dass endlich wieder etwas stattfindet“, meinte Sportunion-Obmann Hannes Tribelnig und freute sich: „Es war wirklich ein schönes und gutes Event.“

Die nächsten Wochen sind dicht gedrängt, stehen doch einige Highlights an. So finden die Landesmeisterschaften der Unter-15, der U19 und U21 in diesem Jahr in Hollabrunn statt. Am 24. und 25. Juni gastiert zudem mit der „12ndr Beach Series“ die größte Hobby-Beachvolleyball-Turnierserie Österreichs im Beach center.

Im Juli folgen dann die Quattro-Beachnight sowie die mittlerweile traditionellen Balla-Balla-Ballspieltage und das Beachvolleyballcamp. „Es tut sich schon wieder was“, so Tribelnig.