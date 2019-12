Was für ein Jahr für Birgit Kuttner! Die 34-jährige Hollabrunnerin schaffte zunächst die Titelverteidigung in der zentraleuropäischen Zonenmeisterschaft im Rallycross (Anm.: die NÖN berichtete), was keiner Frau vor ihr gelang.

„Was mich dabei besonders freut, war die Wertschätzung der – vor allem – ausländischen Konkurrenz“, strahlte die schnellste Frau des Weinviertels. Die Hollabrunner Rallycross-Fahrerin Birgit Kuttner (34) räumte auch in unseren östlichen Nachbarländern ab. Ihre Kontrahenten mussten nämlich auch auf ihren Heimstrecken einsehen, dass es schwer ist, Kuttner auf Abstand zu halten. Denn die Hollabrunnerin holte sich auch den slowakischen Staatsmeistertitel im Rallycross und den Vizestaatsmeistertitel in Tschechien.

„Wenn man weiß, welchen Stellenwert dieser Sport in diesen Ländern hat, dann ist es doppelt und dreifach schön“, berichtete Kuttner stolz. Aus diesem Grund wurde sie auch von der FIA, dem internationalen Dachverband des Automobilsports, als beste Frau Europas im Rallycross ausgezeichnet. Das ist noch einmal ein Ritterschlag für Kuttner, da hierbei alle Zonen Europas berücksichtigt wurden.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch für Kuttner, sie kann ihre Preise als CEZ-Meisterin und beste Frau nicht persönlich in Empfang nehmen, da die große FIA-Siegerehrung in Albanien stattfindet. „Das ist zeitlich und preislich nicht drin gewesen. Es ist schade, dass ich nach so einer Saison nicht in einem würdigen Rahmen geehrt werden kann, aber letztendlich schmälert es nicht meine eigene Leistung“, meinte Kuttner.