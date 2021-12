Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Hollabrunn

Neue Hoffnung nach großer Enttäuschung

UHC Hollabrunn mit turbulentem Jahr.

Leere Gesichter und betretene Mienen wohin das Auge reicht. Dazu Totenstille in der Weinviertel-Arena, abgesehen von den jubelnden Bad Vöslauern. Und UHC-Manager Gerhard Gedinger verschwindet bereits kurz vor Spielende von seinem Stammplatz in der Ecke.

Das Aus im Bundesliga Play-off-Halbfinale – und der damit verbundene Nicht-Aufstieg in die HLA – ist im Mai der absolute Hollabrunner Super-GAU. 2019 scheiterte man hoch dramatisch und hochemotional gegen die HSG Bärnbach/Köflach, 2020 wurde die Saison – auf Platz eins liegend – Corona-bedingt abgebrochen. Und heuer sollen aller guten Dinge drei sein, der Traum von der erstmaligen Teilnahme scheint zum Greifen nahe, platzt dann aber auf bittere Art und Weise.

Das führt im Sommer zum großen Umbruch und großen Fragezeichen. Nach anfänglichen Startproblemen setzt sich der UHC Hollabrunn dann aber wieder im Spitzenfeld der Tabelle fest, überwintert jetzt als Dritter und hat gute Chancen auch 2022 wieder um den Titel mitzuspielen. Und vielleicht gibt es diesmal – mit deutlich weniger Druck und geringeren Erwartungen – ein Happy-End ...

Frust pur. UHC-Spielmacher und Ex-Kapitän Anze Kljajic nach dem bitteren Aus im Play-off-Halbfinale gegen Bad Vöslau. Der Slowene, lange Jahre unumstrittener Leistungsträger in Hollabrunn, ist danach auch einer der vielen Spieler, welcher die Bezirkshauptstädter verlassen. Robert Simperler

100-Jahr-Feier und viele Dreier für Retz

Grund zum Feiern hat der SC Retz 2021 auf und abseits des grünen Rasens.

Was für ein Jahr für den „Platzhirsch“ der Region, den SC Retz. Dabei beginnt 2021 mit einer Hiobsbotschaft, da die Meisterschaft der 1. Landesliga, in welcher man in Schlagweite der Tabellenspitze liegt, im Frühjahr erneut abgebrochen wird.

Danach bastelt Coach Rene Hieblinger an einem neuen Erfolgsteam, welches nach einer turbulenten Herbstsaison – mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen, unter anderem zieht sich Abwehrchef Daniel Murtinger einen Achillessehnenriss zu – als Dritter noch das Maximum herausholt. Einzig der überragende Herbstmeister Scheiblingkirchen und Ligakrösus Krems sind besser.

Damit etablieren sich die Weinstädter weiter als absolutes Spitzenteam im niederösterreichischen Amateurfußball. Und die Lust der Fans am Sportplatzbesuch ist weiterhin ungebrochen, mit knapp über 500 Fans im Schnitt ist man unangefochten die Nummer eins der Landesliga.

Absoluter Höhepunkt ist aber die 100-Jahr-Feier der Retzer Anfang August. Mit einem Programm zum Zungenschnalzen: Angefangen von der Präsentation der Nachwuchsteams über die Eröffnung der neuen, schmucken Kabine bis zum Legendenmatch mit Ex-Stars wie Vaclav Danek, den vielen Besuchern wird so einiges geboten.

Und der gemütliche Teil dauert dann bei gutem Essen und besserem Wein samt Live-Musik bis spät in die Nacht.

Happy Birthday SC Retz! Stadtrat und Konditor Felix Wiklicky (Dritter von rechts) sorgt für die Geburtstagstorte und schneidet sie mit Bürgermeister Helmut Koch, Landtagsabgeordnetem Richard Hogl, Obmann Helmut Bergmann, seinem Stellvertreter Franz Weber, Edelfan Ronald „Ronny“ Radous und Ehrenobmann Helmut Greylinger (von l.) an.

Reinhard Gerstorfer

Wechsel an der UHC-Spitze

Ende Jänner findet die Generalversammlung des UHC Hollabrunn statt. Im Rahmen dieser Sitzung kommt es zu einem Wechsel an der Führungsspitze. Der langjährige Präsident Günther Nics scheidet aus eigenem Wunsch aus dem Vorstand aus. Seine Funktion bekleidet in Zukunft der 51-jährige Hollabrunner Sportstadtrat Kornelius Schneider.

Erleichterung nach Ligaverbleib

Große Erleichterung herrscht Anfang Mai bei den Damen der UNIONvolleys Bisamberg/ Hollabrunn. Nach dem 3:0-Rückspielsieg in der Relegation gegen die Donau Chemie Volleys Brückl aus der 2. Bundesliga steht fest: Die Weinviertlerinnen bleiben ein weiteres Jahr in der Volley League Women, Österreichs oberster Spielklasse.

Spitz weiter spitze

Zum Jahresanfang führt die 21-jährige Golferin das Team Europa in den USA zum prestigeträchtigen Sieg beim Arnold Palmer Cup, quasi der Jugendausgabe des berühmten Ryder-Cups. Danach beginnt die Saison mit Podestplätzen in Serie im Dress ihrer University of California. Danach wird die Göllersdorferin Dritte beim wohl prestigeträchtigsten Amateurgolfturnier der Welt, dem Augusta National Women’s Amateur. Zum Drüberstreuen gibt es heuer auch wieder den österreichischen Staatsmeistertitel.

Nächste Talente ante portas

Neben Spitz zeigen weitere Golfer des GC Schloss Schönborn auf: Namu Sarmini und Zoe Vartyan. Der 19-jährige Sarmini setzt im Frühsommer ein Ausrufezeichen und schafft bei den Gösser Open in der Steiermark, einem Profi-Turnier, den Cut. Und im Herbst bekommt er ein Stipendium für ein US-College. Vartyan wiederum schafft es heuer, ÖGVNationalteamkadermitglied zu werden. Die 20-Jährige studiert an der Central Michigan University und landet regelmäßig unter den Top Ten der dortigen Top-Turniere.

Lange und erfolgreich geradelt

Ein starkes Jahr für die gebürtige Hollabrunnerin Elena Roch: Beim „Race Around Niederösterreich“, 600 Kilometer mit 6.000 Höhenmetern, wiederholt sie ihren Sieg aus dem Vorjahr bei den Damen. Im Spätsommer sorgt sie dann noch einmal für Aufsehen – und zwar gleich zweimal: einmal beim berühmt-berüchtigten „Race Around Austria“ in St. Georgen im Attergau (OÖ), wo sie Dritte wird, und das andere Mal als Zweite bei der „Ultra Challenge“, einem 24-Stunden-Rennen in Kaindorf (Stk).

WM-Ticket für Hawaii gelöst

Für Julian Sponner aus Hadres geht beim Ironman in Klagenfurt ein Traum in Erfüllung. Mit dem Sieg in der Altersklasse von 18 bis 24 Jahren und dem österreichischen Meistertitel in der Unter-23 sichert er sich auch ein Ticket für die Ironman Weltmeisterschaften 2022 auf Hawaii.

Kein Hindernis zu hoch

Nach dem Landesmeistertitel der Junioren im vergangenen Jahr kann sich Noah Domaingo vom Reitverein Pegasus-Aspersdorf 2021 mit „The Great Gatsby D“ den Titel in der Klasse „Junge Reiter“ sichern. Zum Drüberstreuen holt Domaingo die Silbermedaille mit dem Team Niederösterreich bei der Bundesländer-Mannschafts-Meisterschaft sowie Top-Platzierungen bei stark besetzten Turnieren.

Hollabrunner landet Volltreffer Trap-Schütze Florian Schneider vom JSC Hollabrunn räumt in seiner letzten Juniorensaison ab: Der 20-Jährige vom JSC Hollabrunn holt den Vizemeistertitel bei den Parcours-Landesmeisterschaften, dazu Gold im Einzel und der Mannschaft bei den NÖ-Landesmeisterschaften in der Disziplin Skeet, dazu Gold im Compak Sporting, Automatic Trap AAT und ASF Automatic.

Lauf-Comeback begeistert

Ende September findet in Hollabrunn nach einjähriger Corona-bedingter Pause wieder der „4KellergassenLauf“ statt. 450 Läufer, darunter auch 240 Kinder, treten dabei bei optimalen Bedingungen in Bewerben über zehn, fünf und drei Kilometer sowie 1.200 und 600 Meter an. Möglich macht die Veranstaltung ein äußerst umfangreiches Covid-19-Konzept mit Zutrittskontrollen. Das freut auch Eva Tröthann, die Obfrau des Hollabrunner Lauftreffs, die ja ansonst den Schmidataler Laufcup absagen musst.