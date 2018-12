Am Samstag wurde in Bad Pirawarth die Finalrunde des Weinviertel Cups veranstaltet. Dafür waren über 130 Judoka aus Niederösterreich, Wien und auch Tschechien gemeldet. Der JKB Hollabrunn war dabei zahlreich vertreten. 14 Kinder holten insgesamt 39 Wertungspunkte.

Da die Turnierserie aus vier Einzelveranstaltungen besteht, können Wertungspunkte gesammelt werden, die am Ende zusammengezählt werden. So sammelten die Hollabrunner insgesamt 205 Punkte und belegten in einem Feld von 20 Vereinen damit den zweiten Platz in der Jahreswertung hinter Bad Pirawarth.

Die meisten Punkte und einen Goldpokal für Hollabrunn holten Amos Boersma mit 18 Punkten, Iván Erat mit 16 Punkten und András Erat mit 15 Punkten. Auch Christian Katzler, Felicia Boersma, Denis Danilovici, Tamás Erat und Jasmin Haller erreichten den Goldbereich und bekamen einen Pokal für die Jahresleistung.

Der Weinviertel Cup wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Organisiert wird das beliebte Nachwuchsevent vom JKB Hollabrunn und vom Judoclub Bad Pirawarth. Die Turniere werden zweimal in Bad Pirawarth, einmal in Wullersdorf und einmal in Hollabrunn ausgetragen.