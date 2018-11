NÖN: Können Sie die letzte Saison kurz Revue passieren lassen?

Emma Spitz: Es war nicht so schlecht (lacht). Nein, es hat schon in Italien mit dem ersten Sieg begonnen, das war im März. Dann habe ich eigentlich einige gute Turniere gespielt und im Mai war ich Zweite in Slowenien, danach Dritte in Deutschland. Bei der Team-EM in Österreich haben wir, glaube ich, eigentlich alle ganz gut gespielt, aber die Erwartungen waren fast zu hoch. Bei der Einzel-EM war ich auch ganz gut. Und der Sieg in Nordirland (Anm.: British Open) hat die Saison halt noch viel mehr geändert. Seitdem ist das alles auch irgendwie ganz anders. Ich habe das Gefühl, seitdem ist Golf auch viel mehr in den Medien. Und Olympia war halt dann der Wahnsinn. Das war echt das Highlight am Ende.

Haben Sie im Vorfeld eigentlich damit gerechnet, dass die Saison so erfolgreich verlaufen könnte?

Jein. Ich habe auf den Trainingslagern eigentlich von Anfang an gut gespielt. Auch am ersten Trainingslager, wo man voll in einer Technikphase ist, war ich eigentlich schon in ansprechender Form. Beim ersten Turnier in Spanien habe ich dann richtig schlecht gespielt und wir alle dachten: „Okay, wo ist das jetzt hergekommen?“ Aber dann ab dem Sieg in Italien war eigentlich wieder das ganze Können zurück, was ich schon davor hatte. Also man kann es vorher eigentlich nie so sagen, aber Turniere zu gewinnen, ganz vorne an der Spitze zu spielen und mit den Besten mitzuhalten, ja, das war schon erhofft.

Die Youth Olympic Games waren sozusagen der Abschluss Ihrer Jugendkarriere. Wie geht es jetzt weiter?

Genau, das war das letzte U18-Turnier. Jetzt spiele ich eigentlich nur noch bei den Damen. Es gibt noch ein U21-Turnier, aber sonst ist alles in der allgemeinen Klasse. Vielleicht schaue ich, dass ich auch schon ein Profiturnier spielen kann.

Worauf liegt im Moment das Hauptaugenmerk?

Wir machen jetzt viel Fitness- und Techniktraining. Außerdem muss ich für die Matura lernen. Ab Jänner beginnen dann die Trainingslager und ab März wieder die Turniere.